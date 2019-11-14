3 nàng giáp cực giỏi kiếm tiền, tự làm đại gia, đến đàn ông cũng phải kiêng nể

Tâm linh - Tử vi 14/11/2019 17:25

Thông minh, nhạy bén lại cực khôn ngoan nên phụ nữ thuộc 3 con giáp giàu có này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, tự làm đại gia của chính mình mà chẳng cần bám víu ai.

Trời sinh phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này cực nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền, họ tài năng, khéo léo và có gan làm giàu nên càng về hậu vận càng phát tài phát lộc.

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Càng về hậu vận con giáp giàu có này càng có tiền chất chật két, phúc phần tràn vào nhà khiến ai cũng trầm trồ thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách tử vi con giáp có nói, người tuổi Thìn nổi tiếng khôn khéo, thông minh và sắc sảo hơn người. Không chỉ may mắn đường công danh, sự nghiệp, tình duyên của con giáp giàu có này cũng viên mãn hơn người.

Chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, càng không dựa dẫm vào đàn ông, con giáp giàu sang này dư sức tự gầy dựng sự nghiệp của mình. Càng về hậu vận họ càng có tiền chất chật két, phúc phần tràn vào nhà khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

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Nhờ có khát khao làm giàu nên phú quý tìm đến tận cửa, khổ mấy Mão cũng trở nên giàu có sau ngưỡng 30 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, thiện lương là thế nhưng một khi đã chú tâm làm việc hiếm ai có thể vượt qua Mão. Ở họ có chí tiến thủ, sự kiên định và khát khao làm giàu nên phú quý tìm đến tận cửa, khổ mấy cũng trở nên giàu có sau ngưỡng 30.

Càng nỗ lực không ngừng, càng tin vào chính mình con giáp may mắn này càng gặt hái những thành công ngoài mong đợi, nhà xe có đủ, tiền tỷ trong tay.

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Giỏi việc nước, đảm việc nhà nên chồng không chỉ cưng chiều mà còn nể trọng phụ nữ tuổi Hợi cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, sống chân thành, chan hòa và biết cách đối nhân xử thế nên Hợi được rất nhiều người quý mến, bề trên phù trợ. Dù bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu vu vạ phụ nữ tuổi Hợi vẫn bình yên vượt qua tất cả, vươn lên đổi đời.

Hợi còn nổi tiếng là con giáp vượng phu ích tử, yêu chồng thương con hết mực. Giỏi việc nước, đảm việc nhà nên chồng không chỉ cưng chiều mà còn nể trọng họ cả đời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả.

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