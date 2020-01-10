Kiêng kỵ khi đi chùa lễ Phật ngày đầu năm: 9 điều chớ dại cầu khấn kẻo tổn hao phúc khí, tài lộc tiêu tán

Tâm linh - Tử vi 10/01/2020 09:00

Dưới đây là những điều không nên cầu khi đi chùa đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo đánh mất khúc khí, lộc lá tiêu tán, năm mới họa ập xuống đầu.

Người Việt thường đi chùa đầu năm để cầu mong gia đình có một năm mới may mắn, bình an. Vậy nhưng, bạn tuyệt đối không được cầu 9 điều dưới đây kẻo bị bề trên trách tội.

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Sau những lần bước qua bể khổ bạn mới biết trân trọng thân thể, giữ gìn sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng cầu thân thể không bệnh khổ

Lời Phật dạy có nói, sinh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi trong một kiếp người, là vòng luân hồi thuận theo tự nhiên. Vậy nên, nếu cầu không bệnh khổ thì chẳng khác nào bạn đang muốn cải số, điều hoàn toàn không thể.

Bệnh nào có thuốc nấy, sau những lần bước qua bể khổ bạn mới biết trân trọng thân thể, giữ gìn sức khỏe.

2. Đừng cầu không khó khăn

Chẳng ai thành công mà không phải nếm mùi thất bại, chẳng ai giàu có mà không phải nỗ lực vươn lên từ những khó khăn. Càng “nằm gai nếm mật” bạn mới càng kiên cường, bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại.

Lúc ấy, chẳng cần cầu khấn thì thành công ắt tự tìm đến tận cửa, giúp bạn có cuộc sống sung túc đủ đầy.

3. Đừng cầu tâm không khúc mắc

Phải có những khúc mắc thì bạn mới không trở nên ngạo mạn, phải học cách thái gỡ những rối rắm bạn mới biết cách hành xử sao cho khéo léo.

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Nhận lấy phần thiệt lại là cách để bạn sống an yên - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng cầu lợi về mình

Thay vì đòi hỏi quyền lợi cho bản thân, ôm hết sung sướng vào người bạn cần học cách sẻ chia, yêu thương đồng loại. Nhận lấy phần thiệt lại là cách để bạn sống an yên, vui vẻ hơn rất nhiều khi tranh giành phần nhiều.

5. Đừng cầu dễ thành công

Chẳng có thành công nào mà không phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt. Nghịch cảnh chính là bàn đạp để người có chí tiến thủ vươn lên, là cách “phân loại” người tài chính xác nhất.

6. Đừng cầu danh lợi

Phật dạy, người tham danh lợi dễ bị đọa vào luân hồi. Thế nên, thay vì muốn được sung túc an nhàn, được ban phúc ban lộc bạn hãy nỗ lực cống hiến, không ngừng vươn lên để có được những gì mình mong muốn.

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Nếu làm điều thiện cứ mong cầu được báo đáp thì đấy chính là vụ lợi - Ảnh minh họa: Internet

7. Đừng cầu mong được báo đáp

Làm việc thiện đừng bao giờ đòi hỏi người khác đáp đền, cũng đừng suy tính thiệt hơn. Ví như bố thí cho người, đừng mong nhận được ân đức. Bởi lẽ, nếu làm điều thiện cứ mong cầu được báo đáp thì đấy chính là vụ lợi.

8. Đừng cầu may mắn

Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, những kiếp nạn ta phải gánh chính là những cột mốc không thể thiếu trong cuộc đời. Bởi nhờ nó mà ta trưởng thành, vững vàng hơn trước sóng gió, gian truân.

Hơn cả, khi bị người khác hàm oan, nói xấu sau lưng bạn cũng đừng biện bạch nửa lời. Đừng chấp nhặt, bỏ ngoài tai tất cả những thị phi mới là cách để tâm an.

9. Đừng cầu người khác giúp mình

Thay vì dựa dẫm vào người khác thì tự lực cánh sinh mới giúp bạn mạnh mẽ vượt qua sóng gió. Càng ỷ lại vào người khác bạn sẽ càng trở nên vô dụng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Người xưa quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vậy nên trong ngày rằm tháng Chạp gia chủ chớ dại phạm phải những đại kỵ này kẻo rước họa vào nhà, tiền mất tật mang.

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