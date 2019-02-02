4 đại kỵ khi tảo mộ đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám

Tâm linh - Tử vi 02/02/2019 10:30

Dưới đây là những điều bạn tuyệt đối không được phạm phải trong dịp tảo mộ đầu năm kẻo âm khí bám riết, đen đủi tận cùng.

Người xưa quan niệm rằng viếng mộ đầu năm chính là dịp để con cháu kính nhớ tổ tiên, cầu mong người cõi âm yên nghỉ và phù hộ độ trì cho gia đạo ấm êm, viên mãn. Tuy nhiên, gia chủ cần phải nhớ kỹ 4 điều kiêng kỵ khi đi tảo mộ này kẻo vận thế đi xuống, may mắn tránh xa, xui xẻo lại gần ám vận cả năm.

4 đại kỵ khi tảo mộ đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám - Ảnh 1

Gia chủ chớ dại ngồi lên mồ mả của người khác kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuyệt đối không được ngồi lên mồ mả của người khác

Quan niệm dân gian cho rằng mồ mả của một người đã khuất chính là nhà của họ. Việc tùy tiện ngồi lên đồng nghĩa với việc bạn vào nhà họ mà không xin phép, khiến người đã khuất phật lòng. Nếu phạm phải điều cấm kỵ này gia chủ sẽ bị vận xấu bám theo, khiến công việc gặp khó khăn, gia đạo bất an.

Vậy nên, khi đi tảo mộ đầu hoặc cuối năm gia chủ đừng chỉ chú ý đến mồ mả của gia đình mình mà quên đi phép tắc với mồ mả của gia đình người khác kẻo phật ý người đã khuất.

4 đại kỵ khi tảo mộ đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám - Ảnh 2
Bạn đừng dại ăn to nói lớn, nói tục chửi bậy kẻo làm xáo động đến người đã khuất - Ảnh minh họa: Internet

2. To tiếng, nói tục chửi bậy

Thuyết tâm linh cho rằng nghĩa trang không chỉ là nơi an nghỉ, nơi người đã mất ngủ giấc ngàn thu. Khi đi tảo mộ, bạn đừng dại ăn to nói lớn, nói tục chửi bậy kẻo làm xáo động đến người đã khuất. Việc làm tưởng chừng vô tư này sẽ khiến bạn phải gánh lấy hậu quả nặng nề trong năm mới mà không hề hay biết.

4 đại kỵ khi tảo mộ đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám - Ảnh 3
Khi tảo mộ bạn hãy dùng khăn mới nhúng vào nước sạch để lau dọn nhằm thể hiện lòng thành kính với tổ tiên - Ảnh minh họa: Internet

3. Không dọn dẹp phần bia mộ

Đừng chỉ chăm chăm dọn dẹp mộ phần mà quên mất phần bia mộ. Các chuyên gia phong thủy đã chỉ rõ, bia mộ của ông bà tổ tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí của con cháu. Nếu bạn để cỏ mọc ở bia mộ mà không dọn dẹp thì phần cỏ dại này sẽ cản trở vượng khí mà tổ tiên ban cho con cháu.

Vậy nên, khi tảo mộ bạn hãy dùng khăn mới nhúng vào nước sạch để lau dọn nhằm thể hiện lòng thành kính với tổ tiên.

4 đại kỵ khi tảo mộ đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám - Ảnh 4
Quan niệm dân gian còn cho rằng người đang bị bệnh yếu bóng vía, dễ bị âm hồn đeo bám, quấy phá nếu đi tảo mộ - Ảnh minh họa: Internet

4. Đi tảo mộ khi đang bị bệnh

Người đang bị bệnh, phụ nữ đang mang thai và trẻ dưới 2 tuổi chính là các đối tượng tuyệt đối không được đi tảo mộ. Bởi lẽ, họ là những người có sức khỏe không tốt, dễ bị âm khí tác động nặng nề đến sức khỏe. Thậm chí, quan niệm dân gian còn cho rằng những đối tượng này yếu bóng vía, dễ bị âm hồn đeo bám, quấy phá.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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