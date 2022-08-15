Không nên đặt 4 thứ này trước ban công nhà để tránh bất hoà, tài lộc thất thoát

4 thứ sẽ phá huỷ phong thuỷ khi đặt trước ban công, cần chú ý để tránh những xui xẻo không đáng có
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Chuông gió
Ảnh minh họa: Internet
Nhiều người thích treo chuông gió ở ban công. Khi gió thổi, chuông kêu leng keng nghe có vẻ vui tai. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, chuông gió mang tính âm, dễ thu hút những điều không nay, không tốt cho căn nhà.
Cây cảnh quá lớn
Đặt những chậu cây xanh nhỏ ngoài ban công sẽ giúp không gian sống thêm tươi mát, trong lành. Tuy nhiên, gia chủ không nên đặt những loại cây cao lớn, quá nhiều lá ở ban công. Theo quan niệm phong thủy, những cây lớn đặt ở ban công sẽ ngăn chặn tài vận của căn nhà.
Ở ban công, tốt nhất nên đặt những chậu cây lá rộng, một số loại cây nhỏ để trang trí. Nếu hoa cỏ mọc tốt nghĩa là dương khí trong nhà tốt.
Dụng cụ nhà bếp
Có nhiều người vì diện tích nhà nhỏ hẹp nên tận dụng không gian ban công để chất đồ đạc không dùng tới, thậm chí nhiều nhà còn bố trí nơi đây thành nhà bếp mà không biết rằng dụng cụ nhà bếp là một trong những đồ vật không nên để ở ban công.
Bố trí ban công thành nhà bếp có thể dẫn tới thoái tài, tài vận chảy ra ngoài.
Không những phá vỡ sự hài hòa, cân bằng của phong thủy mà bố trí như vậy còn dẫn tới thoái tài, tài vận chảy ra ngoài, ảnh hưởng tới sự phát triển hài hòa của gia đình. Nhà bếp là nơi đại diện cho tài vận mà lại thiếu kín đáo, dễ bị nhòm ngó như vậy thì thất thoát là chuyện không thể tránh khỏi.
Ban công đón dương khí mà bị dầu mỡ bám lại thì khí tốt không tới nhà. Hơn nữa ban công còn rất dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi, ô nhiễm từ môi trường, nấu nướng ở đây không đảm bảo vệ sinh, sẽ khiến sức khỏe của người trong nhà xấu đi trông thấy.
Bài vị
Nếu muốn tận dụng không gian ở khu vực ban công, bạn chỉ nên dùng để làm nơi phơi quần áo. Đặt bài vị hay bàn thờ ở khu vực ban công sẽ khiến khu vực thờ cúng dễ bị gió táp mưa sa, mạo phạm tới tổ tiên, thần linh.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo