Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày hôm nay (12/8/2022), 3 con giáp xứng danh 'đệ nhất may mắn', tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 11:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xứng danh "đệ nhất may mắn", tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu vào đúng 16h30 ngày 12/8/2022.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn tràn đầy năng lượng tích cực, giúp cho bạn có được một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc vào đúng 16h30 ngày 12/8. Các ý tưởng sáng tạo của bạn cũng sẽ khiến mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên không ngớt lời tán thưởng. Đây có thể là bước ngoặt giúp cho con giáp này khẳng định được vị thế của mình và nhanh đi tới thành công.

Về mặt tình cảm, con giáp may mắn này cũng sẽ luôn biết cách làm cho đối phương cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đối phương cảm nhận được tình cảm trìu mến mà bạn dành cho, bởi thế nên mối quan hệ giữa hai người sẽ càng trở nên nồng nàn, thắm thiết.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày hôm nay (12/8/2022), 3 con giáp xứng danh 'đệ nhất may mắn', tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu - Ảnh 1
Người tuổi Dần luôn tràn đầy năng lượng tích cực, giúp cho bạn có được một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc vào đúng 16h30 ngày 12/8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 16h30 ngày hôm nay, người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng tỏa sáng với tài năng của bản thân. Bạn cũng rất thông minh và có thể nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại nào. Bạn cũng không ngần ngại giúp đỡ người khác khi họ gặp phải khó khăn. Nhờ đó mà tài lộc của bản mệnh luôn dồi dào và rực rỡ bất ngờ.

Về phương diện tình cảm, con giáp này sẽ có một ngày khá yên bình. Các hiểu lầm những ngày qua cuối cùng cũng được hóa giải. Cả hai người sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho đối phương hơn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân lý tưởng của bản thân.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày hôm nay (12/8/2022), 3 con giáp xứng danh 'đệ nhất may mắn', tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu - Ảnh 2
Đúng 16h30 ngày hôm nay, người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng tỏa sáng với tài năng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều tin vui và may mắn trong thời điểm tới. Mọi chuyện sẽ đều diễn ra khá thuận lợi và trôi chảy. Chính nhờ năng lực của bạn dù có gặp trở ngại cũng có thể nhanh chóng xử lý vấn đề mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Bản mệnh cũng sẽ nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên.

Trên phương diện tình cảm, bạn cần biết trân trọng những điều tuyệt vời mà đối phương dành cho mình chứ không phải nhìn vào khuyết điểm của người ta mà chỉ trích hay hờn dỗi. Một yếu tố quan trọng khác, đó là gia đình sẽ ảnh hưởng tới bạn rất nhiều trong những suy nghĩ liên quan tới công việc. Lời khuyên của họ luôn xuất phát từ ý tốt nhưng hãy nhớ lắng nghe theo cả con tim mình nữa.

Trúng số độc đắc vào đúng 16h30 ngày hôm nay (12/8/2022), 3 con giáp xứng danh 'đệ nhất may mắn', tiền trao đầy tay, vàng bạc quấn thân, bước chân vào giới thượng lưu - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều tin vui và may mắn trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng giải độc đắc liên tiếp 2 ngày cuối tuần (13/8-14/8), 3 con giáp sự nghiệp 'tăng như phi mã', tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá

Trúng giải độc đắc liên tiếp 2 ngày cuối tuần (13/8-14/8), 3 con giáp sự nghiệp 'tăng như phi mã', tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp "tăng như phi mã", tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá vào đúng 2 ngày cuối tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng