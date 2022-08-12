Trúng giải độc đắc liên tiếp 2 ngày cuối tuần (13/8-14/8), 3 con giáp sự nghiệp 'tăng như phi mã', tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 08:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp "tăng như phi mã", tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá vào đúng 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối ổn định và thuận lợi trong 2 ngày liên tiếp của cuối tuần. Con giáp này dành tất cả tâm trí cũng như thời gian trong ngày cho công việc. Điều này có thể mang lại cho những người này thành quả vượt ngoài mong đợi, song cũng lấy đi phần nào cuộc sống riêng tư của bản mệnh.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hài hòa ngọt ngào. Đào hoa vượng đem lại cho con giáp này cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bản mệnh nhận ra gần đây bản thân đã quá hời hợt với gia đình và đây là lúc thích hợp để bù đắp cho họ.

Trúng giải độc đắc liên tiếp 2 ngày cuối tuần (13/8-14/8), 3 con giáp sự nghiệp 'tăng như phi mã', tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra hanh thông trong thời gian tới. Đây là thời điểm thuận lợi đem tới cho con giáp này rất nhiều các cơ hội tốt. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, chỉ cần bạn nhanh nhạy nắm bắt thời cơ trước mắt thì không sợ không tìm được đường thăng tiến.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình với người đó, nhờ đó 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện. Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn có thể chủ động giữ liên lạc với người đó.

Trúng giải độc đắc liên tiếp 2 ngày cuối tuần (13/8-14/8), 3 con giáp sự nghiệp 'tăng như phi mã', tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra hanh thông trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày 13/8-14/8, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm có bước nhảy vọt. Những người vừa lập gia đình đón nhận niềm vui lớn trong chuyện con cái. Người độc thân đang sở hữu các mối quan hệ xã giao hài hoà, gia tăng cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương.

Trúng giải độc đắc liên tiếp 2 ngày cuối tuần (13/8-14/8), 3 con giáp sự nghiệp 'tăng như phi mã', tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu chẳng cần nhìn giá - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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