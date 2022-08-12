Kể từ ngày 15 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên sáng lòa, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 04:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây lội ngược dòng vươn lên sáng lòa, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ kể từ ngày 15 tháng 7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông thuận lợi kể từ ngày 15/7 âm lịch. Bất kể đang làm trong lĩnh vực gì thì con giáp này vẫn luôn là người có quy củ, làm việc năng nổ, tháo vát. Đồng thời, để nâng cao nguồn thu nhập hiện tại, bạn cần tìm cho mình cách kiếm tiền khác bên cạnh nguồn thu nhập cố định.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp may mắn này cũng không đáng lo ngại. Các cặp đôi luôn dành cho nhau sự tin tưởng và hài lòng với tình cảm ở đối phương. Những thách thức bên ngoài bỗng chẳng có nghĩa lý gì khi bạn luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc là người bạn đời của mình.

Kể từ ngày 15 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên sáng lòa, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông thuận lợi kể từ ngày 15/7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kể từ ngày 15/7 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có lộc trong kinh doanh, buôn bán đắt khách, tất cả là nhờ Thiên Tài. Dù không coi nghề này là nghề chính nhưng bạn cũng có thể kiếm được thu nhập bất ngờ nhờ nhanh tay chớp lấy cơ hội hoặc được người khác chí đường dẫn lối, chung vốn làm ăn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển rõ rệt. Người độc thân được quý nhân trao cho những cơ hội yêu đương ngập tràn hương sắc trong hôm nay. Song, vì quá mải mê với công việc nên bạn chẳng có sự hào hứng trong việc đáp trả tình cảm của đối phương.

Kể từ ngày 15 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên sáng lòa, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ - Ảnh 2
Kể từ ngày 15/7 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ có lộc trong kinh doanh, buôn bán đắt khách, tất cả là nhờ Thiên Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ vô cùng "thuận buồm xuôi gió" trong thời điểm tới. Bạn luôn là người nhiệt huyết và tiên phong trong công việc, vì thế nên khi đi làm bạn được cấp trên giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng.

Vận trình tình cảm của bạn cũng ngập tràn hương sắc. Quý nhân xuất hiện soi đường dẫn lối giúp chòm sao độc thân mau chóng tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó hơn nhờ việc chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.

Kể từ ngày 15 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên sáng lòa, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tài lộc cuồn cuộn như sóng vỗ - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ vô cùng "thuận buồm xuôi gió" trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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