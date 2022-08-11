Trúng độc đắc vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp hồng phát

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 12:40

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp hồng phát vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ tiến triển tốt đẹp, giúp con giáp này dễ dàng hoàn thành các dự án trước thời hạn đặt ra. Đây là quả là tin mừng sau những tháng ngày đau đầu, mất ăn mất ngủ vì lo lắng giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng trước đó.

Thậm chí, đúng 16h30 ngày mai, con giáp may mắn này còn có thể gặp được quý nhân và sẽ được dẫn dắt phát triển thuận lợi. Chính Tài nhập cục, người tuổi Mão vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Nhưng nếu muốn tài chính dư dả hơn, con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể hoặc nghĩ đến việc kinh doanh nho nhỏ.

Trúng độc đắc vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp hồng phát - Ảnh 1
Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ tiến triển tốt đẹp, giúp con giáp này dễ dàng hoàn thành các dự án trước thời hạn đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, người tuổi Dần sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư tiền bạc.

Ngũ hành tương hợp giúp cho đường tình duyên của con giáp này thêm vượng sắc. Hai người vẫn luôn cố đắp xây để tình yêu thêm khăng khít, bền vững. Còn đối với người độc thân thì vẫn bình thản đợi chờ một nửa thích hợp với mình. Bản mệnh không có điều gì cần lo lắng về tình cảm của mình vào lúc này.

Trúng độc đắc vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp hồng phát - Ảnh 2
Đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, người tuổi Dần sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Quý nhân trên vận trình tài lộc sẽ giúp người tuổi Thìn có thể tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, bạn có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

Đường tình duyên trong ngày của người tuổi Thìn cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa nở rộ mang tới cơ hội tìm thấy nửa kia phù hợp cho những người độc thân. Tình yêu có thể đến từ bất cứ nơi đâu, vào lúc ta không ngờ tới nhất, chỉ cần con giáp này mở lòng đón nhận thôi.

Trúng độc đắc vào đúng 16h30 ngày 15/7 âm lịch, 3 con giáp được mệnh danh là 'đệ nhất tiền tài', hốt trọn của cải của thiên hạ, nắm trong tay sự nghiệp hồng phát - Ảnh 3
Quý nhân trên vận trình tài lộc sẽ giúp người tuổi Thìn có thể tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực -Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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