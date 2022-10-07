'Khổ cực như thế đủ rồi', Rằm tháng 9 âm lịch này vận khí hanh thông với 3 con giáp, rũ sạch vận đen, tài lộc phất lên như diều gặp gió, hạnh phúc lên hương

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 08:30

Tử vi dự báo rằng vận trình của 3 con giáp này từ nay đến Rằm tháng 9 âm lịch có sự chuyển biến mạnh mẽ. Bản mệnh sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển tốt, tài lộc ngày một dồi dào.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết, Rằm tháng 9 âm lịch sắp tới đây chính là thời điểm “Tam Hỷ lâm môn” của người tuổi Sửu.

'Khổ cực như thế đủ rồi', Rằm tháng 9 âm lịch này vận khí hanh thông với 3 con giáp, rũ sạch vận đen, tài lộc phất lên như diều gặp gió, hạnh phúc lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai tay nắm đầy tiền, tài sản chất như núi là câu nói miêu tả về người tuổi Sửu trong thời gian tới.

Kể từ Rằm tháng 9 âm lịch, vận khí của người tuổi Sửu rất hưng phát, không chỉ có một tài vận vượng phát đem đến những cơ hội đại phát tài mà sự nghiệp của con giáp này cũng có bước tiến vượt bậc, tạo được những đột phát lớn.

Con giáp này sớm có thể tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý mà không phải lo lắng về tài chính. Ngoài ra, do được Cát Tinh soi chiếu nên mọi mơ ước của người tuổi Sửu đều có thể trở thành hiện thực. Con giáp này sẽ nhận được vô số cơ hội thuận lợi cho công việc, chỉ cần biết nắm bắt và không ngừng nỗ lực phấn đấu thì việc thăng tiến trong sự nghiệp cùng với khoản thu nhập khủng là điều ắt xảy ra.

Tuổi Thân

Thân có nhiều biến động tích cực, đặc biệt trong những tháng cuối năm thì sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp, tình tiền đều có cải thiện rõ rệt. Những người tuổi Thân có chí lớn, chịu thương chịu khó, không ngừng cố gắng, nỗ lực để tìm kiếm thời cơ thích hợp xây dựng cuộc sống ấm no sung túc.

'Khổ cực như thế đủ rồi', Rằm tháng 9 âm lịch này vận khí hanh thông với 3 con giáp, rũ sạch vận đen, tài lộc phất lên như diều gặp gió, hạnh phúc lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân kể từ tháng 9 âm lịch trở đi sẽ bắt đầu tìm thấy vận may của mình. Những mâu thuẫn, khó khăn của con giáp này dần dần biến mất, nhường chỗ cho những tin tốt lành trong cả công việc lẫn cuộc sống. 

Sẽ có những cơ hội làm giàu hiếm có, giúp túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh. Con đường sự nghiệp của Thân sẽ trở nên thênh thang hơn, gánh nặng tài chính biến mất. Con giáp hãy tranh thủ thời điểm này mà thu vén tài lộc, cải thiện cuộc sống cho bản thân mình. Những tháng cuối năm tới đây, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, kể từ Rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Tuất là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trong sự nghiệp tuổi Tuất có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi. Người tuổi Tuất hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, gặt hái những thành tựu cho riêng mình.

'Khổ cực như thế đủ rồi', Rằm tháng 9 âm lịch này vận khí hanh thông với 3 con giáp, rũ sạch vận đen, tài lộc phất lên như diều gặp gió, hạnh phúc lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người đang làm việc tự do cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người làm công ăn lương có thể kiếm thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Túi tiền của tuổi Tuất rủng rỉnh hơn, sẵn sàng để sắm những món đồ thiết yếu trong gia đình.

Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Tuất thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Tuất đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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