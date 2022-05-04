Khía cạnh may mắn 12 con giáp trong tháng 5, người gặp vận may tình cảm gia đạo êm ấm, kẻ công việc suôn sẻ có dự định ấp ủ đều được quý nhân giúp sức

Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.

Người tuổi Tý độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ.

Trong mối quan hệ vợ chồng, chỉ cần tuổi Tý có đủ kiên nhẫn để xử lý vấn đề, đôi lứa vui vẻ tâm đầu ý hợp thì gia đạo vẫn khá êm ấm.

Tuổi Sửu - Công việc suôn sẻ

Vận quý nhân của người tuổi Sửu khá vượng, bạn đi đâu cũng được yêu mến. Với sự hậu thuẫn của đối phương, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển.

Môi trường làm việc hài hòa cũng khiến hiệu quả công việc tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì hãy sẵn sàng chấp nhận.

Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần nên kế hoạch công việc càng rõ ràng, cụ thể sẽ càng sớm thành công.

Công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn, tuy nhiên người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng.

Tình hình buôn bán trong tháng khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu.

Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Dần - Nỗ lực được đền đáp

Nhờ sự cố gắng hết mình của người tuổi Dần mà công việc ngày càng đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Một số dự án bị trì trệ hoặc gặp trục trặc trước đó được khơi thông. Nhìn chung mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.

Cơ hội tới dồn dập đôi khi cũng sẽ khiến bạn cảm thấy hơi căng thẳng một chút, nhưng mọi thứ sẽ trôi qua nhanh chóng. Bạn thích nghi được thì thành công trong tầm tay.

Hạnh phúc gia đình của người tuổi Dần không có gì đáng lo ngại bởi bản mệnh luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý, dành sự quan tâm tới người thân. Vợ chồng thỉnh thoảng hãy “đổi gió” bằng những buổi hẹn thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai.

Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh mẽ. Bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi đưa ra lựa chọn người thích hợp với mình.

Tuổi Mão - Sự nghiệp phát triển

Người tuổi Mão gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến trong tháng này, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Khả năng sáng tạo nhiệt tình sẽ mang tới cho bạn những thành công bất ngờ.

Đây cũng là thời điểm phù hợp cho những ai muốn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp cá nhân hay khởi nghiệp. Hãy cứ tự tin làm điều mình mong muốn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc, như vậy thì bạn làm gì cũng thuận lợi hơn vì xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ.

Công việc ổn định giúp kinh tế của bản mệnh thêm phần vững vàng, người làm công ăn lương hài lòng với những gì mình đang có. Hãy tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu tiếp theo cho mình.

Người kinh doanh, buôn bán sẽ có phần nhỉnh hơn. Con giáp này càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong giai đoạn này. Bạn có thể nắm bắt được những thời cơ hiếm có.

Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung.

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

Tuổi Thìn - Sự nghiệp thăng hoa

Vận quý nhân của người tuổi Thìn vô cùng vượng, dưới sự che chở của đối phương, bạn mưu sự dễ thành.

Với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản, hay người làm công chức nhà nước, tháng này công việc càng thêm nhàn hạ và gặt hái kết quả tốt.

Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được.

Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu... tháng này là thời điểm khá lý tưởng. Phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sẽ giúp bạn thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển.

Các khoản thu nhập của người tuổi Thìn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi.

Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới.

Tuổi Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, người độc thân đừng quá ngạc nhiên khi thời gian này bạn sẽ có nhiều “vệ tinh” vây quanh, không ít kẻ đưa người đón.

Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè hai bên là nguồn động lực vô cùng lớn lao với hai bạn.

Những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh. Gia đạo hài hòa êm ấm giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng vì gia đình.

Tuổi Tị - Tình cảm khởi sắc

Phương diện tình cảm của người tuổi Tị có nhiều cải thiện rõ rệt. Dù là người độc thân hay đã có đôi, đã lập gia đình, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc.

Người độc thân cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái.

Đối với những cặp đôi đang yêu thì đây lại là thời điểm để hóa giải những xung đột đang gặp phải. Khi những mâu thuẫn được tháo bỏ thì hai người sẽ càng gắn kết nhau hơn.

Tuổi Ngọ - Quý nhân song hành

Đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Ngọ. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

Những việc bạn đành bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Đây chính là lúc thích hợp nhất để bản mệnh bứt phá.

Có tài tinh chiếu mệnh, các nguồn thu của bản mệnh tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng.

Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn tăng lương trong tháng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên bằng những lý lẽ thuyết phục, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao.

Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn.

Vận khí tăng vọt ngay từ đầu tháng nên bạn cần chớp thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing, quảng cáo hiệu quả, cuối tháng sẽ nhìn thấy rõ thành quả đạt được.

Người độc thân có nhiều tin vui hơn cả. Tháng này vận đào hoa khá vượng là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp có thể bước ra khỏi vùng tối và một lần nữa thắp lại ngọn lửa yêu.

Nếu đã có sẵn người trong mộng, bạn hãy sớm bày tỏ tình cảm với đối phương. Sự chân thành của bạn ắt có thể khiến người ấy rung động.

Với các cặp vợ chồng, nhìn chung gia đạo yên ổn, vợ chồng con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, mối quan hệ càng thêm khăng khít.

Tuổi Mùi - Cơ hội phát triển

Muốn phát triển trong tháng 5 này, người tuổi Mùi Mùi hãy tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết “chỉ đâu đánh đấy”.

Sự nỗ lực chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn bạn cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình.

Đặc biệt, khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này.

Vợ chồng có sự gắn kết và đồng lòng, gia đạo an yên. Các cặp vợ chồng nếu đang mong con thì có thể tận dụng khoảng thời gian lý tưởng này.

Người độc thân có một vài cơ hội gặp gỡ trong tháng. Bên cạnh việc mở lòng mình hơn, bạn cũng nên chú tâm vun vén mối quan hệ, đừng quá quan trọng ai phải là người chủ động, cảm xúc tới thì hãy cứ để nó được bộc lộ ra.

Người có đôi có thể xem xét lại mối quan hệ của mình, nếu thực sự tình cảm đã chín muồi thì chớ nên để cả 2 phải chờ đợi lâu thêm nữa.

Tuổi Thân - Sự nghiệp biến chuyển

Tháng này là thời điểm rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ.

Bạn cũng sẽ được giao phó, đảm nhiệm phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước nên thành tựu vô cùng bền vững.

Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng có thể tiến hành ngay trong tháng. Hãy chủ động làm những gì bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực và bạn đủ tự tin vào con đường mình sẽ chọn.

Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận.

Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán có được một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ.

Trong tháng mới, một vài xung đột từ trước đó giữa các thành viên trong gia đình kịp thời được hóa giải, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện sinh con đẻ cái.

Vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu được cùng nhau trải nghiệm những hành trình lãng mạn, thú vị bên nhau. Cũng có thể trong khoảng thời gian này, hai bạn sẽ tính tới hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Dậu - Tài lộc dồi dào

Phương diện tài lộc của người tuổi Dậu khởi sắc rõ rệt trong tháng 5 này. Cơ hội thăng thêm thu nhập đến với cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh.

Người làm công việc cố định có thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một tháng khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà.

Thời điểm này thích hợp để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh, bản mệnh có thể cân nhắc để không bỏ lỡ thời cơ. Có những lúc cần liều lĩnh một chút, không thể luôn chọn phương án an toàn.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi đang yêu trân trọng và tạo nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Cả hai nên dành nhiều thời gian để bồi dưỡng và đắp xây mối quan hệ, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai.

Người độc thân có vận đào hoa hưng vượng, được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Có bản mệnh tìm thấy hạnh phúc mới, vì thế đừng quá mải mê phát triển sự nghiệp mà bỏ lỡ cơ duyên tốt lành.

Tuổi Tuất - Được người giúp đỡ

Dù không gặp phải nhiều điều như ý trong tháng 5/2022 nhưng người tuổi Tuất cũng nên suy nghĩ tích cực, như vậy thì vận may mới tới.

Hơn nữa, sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh. Vì thế, hãy luôn chú ý giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người.

Tuổi Hợi

Trong khoảng thời gian này, việc cải thiện mối quan hệ xã giao là điều vô cùng cần thiết đối với người tuổi Hợi, vì khi vận khí giảm, nếu không có quý nhân giúp sức, e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả.

Hãy chú ý cách hành xử của mình trong mọi tình huống, sống dĩ hòa vi quý, điều chỉnh lại thái độ khi nói chuyện với mọi người và khách hàng, nên thể hiện sự thành ý nhiều hơn.

Đặc biệt, bạn không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân, đó mới là cách làm thông minh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.