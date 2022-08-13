Kết thúc tháng 7 âm lịch, mở đầu VẬN MAY, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền tài ‘kiên định’ trong túi, tài chính bền vững, thành công rực rỡ

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào cuối tháng 7 nhé!
- Tử vi thứ bảy ngày 13/08/2022 của 12 con giáp: Dần cần quan tâm gia đình nhiều hơn, Tỵ cần chủ động làm chủ công việc, Thân có tin mừng liên quan đến chuyện tình cảm
- Tử vi thứ bảy ngày 13/08/2022 của 12 con giáp: Sửu ngập tràn năng lượng tích cực, Mùi nhận được tin vui bất ngờ từ ‘nửa kia’, Hợi có lộc lá từ trên trời rơi xuống
Tuổi Dậu
Đa số người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do. Họ thích hợp để làm những công việc có liên quan đến sáng tạo, linh hoạt như kinh doanh, nghệ thuật. Tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nhiệt tình.
Vào cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời.
Tuổi Dậu nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn. Có thể cơ hội có một không hai sẽ đến giúp tuổi Dậu phất lên như diều gặp gió.
Tuổi Tuất
Tuổi Tuất thông minh, nhanh nhạy. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Bản mệnh vốn kiên định, khi đối mặt với thử thách sẽ không nản chí và luôn tìm mọi cách để thích nghi, vượt khó khăn. Vì vậy, tuổi Tuất có thể đạt được nhiều thành công rực rỡ trong cuộc sống.
Tuổi Tuất là con giáp có thể thăng quan phát tài trong ngày cuối tháng 7 âm lịch. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Tuất có thể chuyển mình trong tài vận. Con giáp này thu hút nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn.
Đặc biệt, chuyện tình duyên của tuổi Tuất trong thời gian tới cũng diễn ra tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Người có cặp có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi có vận khí khá tốt. Cuộc sống, tiền tài, các mối quan hệ của tuổi Hợi đều phát triển theo hướng tích cực.
Vào cuối tháng 7 âm lịch, tài lộc của tuổi Hợi tiếp tục tăng mạnh, các nguồn thu nhập chính và phụ đều phát triển tốt. Dù làm công ăn lương hay là chủ đầu tư, tuổi Hợi đều có thể gặt hái quả ngọt, đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó, tiền của rủng rỉnh.
Thời gian này, tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều cơ hội làm ăn tốt, có quý nhân giúp đỡ và từng bước tiến gần đến thành công, gây dựng sự nghiệp vững chắc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!