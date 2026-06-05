Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 60kg, dài 2 mét chỉ với chiếc cần câu nhỏ xíu trên chiếc thuyền kayak

Đoạn clip cho thấy người câu cá ngồi trên thuyền, dây câu đã được thả và anh nghiêng thuyền lên để đưa con cá lên mặt nước. Người đàn ông sững sờ khi thấy con cá khổng lồ, được cho là dài gần 2 mét và nặng khoảng 60 kg, bắt đầu vùng vẫy khi nó gần như bị kéo hoàn toàn ra khỏi mặt nước.
Video 2 giờ 7 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

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