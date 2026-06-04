Thót tim khoảnh khắc sét đánh trúng người lái xe máy trên đường phố đông đúc trong cơn mưa lớn

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy một tia sáng chói lóa đánh trúng trúng một người đang di chuyển trên một cây cầu ở Bangkok, Thái Lan. Nạn nhân bị bỏng nặng ở cánh tay, trong khi mũ bảo hiểm của anh ta bị hư hỏng ở phần trên. Tóc của anh ta cũng bị cháy, bao gồm cả một phần xung quanh tai.
Video 2 giờ 4 phút trước

Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu