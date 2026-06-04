Thót tim khoảnh khắc sét đánh trúng người lái xe máy trên đường phố đông đúc trong cơn mưa lớn

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy một tia sáng chói lóa đánh trúng trúng một người đang di chuyển trên một cây cầu ở Bangkok, Thái Lan. Nạn nhân bị bỏng nặng ở cánh tay, trong khi mũ bảo hiểm của anh ta bị hư hỏng ở phần trên. Tóc của anh ta cũng bị cháy, bao gồm cả một phần xung quanh tai.

Video 2 giờ 4 phút trước 2 giờ 4 phút trước Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-khoanh-khac-set-anh-trung-nguoi-lai-xe-may-tren-uong-pho-ong-uc-trong-con-mua-lon-761351.html