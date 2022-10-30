Kể từ ngày mai (31/10/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 09:28

Kể từ ngày mai (31/10/2022), 3 con giáp này cần phải nỗ lực hết sức để sống qua những ngày tháng gian khổ, bản mệnh sẽ kiếm được khoản tiền lớn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mui thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Bản mệnh là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Con giáp tuổi Mùi luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bản mệnh thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Kể từ ngày mai (31/10/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách - Ảnh 1
Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (31/10/2022), hầu hết con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, bản mẹnh cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong thời gian này,  những người cầm tinh con Dê dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình.

Kể từ ngày mai (31/10/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách - Ảnh 2
Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Bản mệnh suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Kể từ ngày mai (31/10/2022), người tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, con giáp tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn. 

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Dậu là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác.

Kể từ ngày mai (31/10/2022), những con giáp sau một bước thành tỷ phú, mở mắt ra đã có tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, giàu nứt đổ vách - Ảnh 3
Do có Thần Tài phù hộ nên tài vận của con giáp này hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (31/10/2022), chuyện tình cảm của người tuổi Dậu hết sức tốt đẹp, nếu độc thân, con giáp này thông qua sự giới thiệu của bạn bè có thể gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Những người đã có đôi hoặc đã kết hôn thì chuyện tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào và không xảy ra bất cứ mâu thuẫn, tranh cãi nào. Ngoài ra, do có Thần Tài phù hộ nên tài vận của con giáp này hanh thông hơn, các khoản thu nhập dồi dào hơn, cuộc sống trở nên an nhàn và thư thái hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (31/10), 3 con giáp có vận may gõ cửa, Thần Tài tạo cơ hội kiếm tiền như máy, của cải chất đống trong két

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (31/10), 3 con giáp có vận may gõ cửa, Thần Tài tạo cơ hội kiếm tiền như máy, của cải chất đống trong két

Những con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Họ có thể gia tăng thu nhập bằng nhiều cách khác nhau.

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