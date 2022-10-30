Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (31/10), 3 con giáp có vận may gõ cửa, Thần Tài tạo cơ hội kiếm tiền như máy, của cải chất đống trong két

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 08:45

Những con giáp này gặp nhiều điều may mắn trong sự nghiệp. Họ có thể gia tăng thu nhập bằng nhiều cách khác nhau.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, Sửu đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh chú trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm. 

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (31/10), 3 con giáp có vận may gõ cửa, Thần Tài tạo cơ hội kiếm tiền như máy, của cải chất đống trong két - Ảnh 1
Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc - Ảnh minh họa: Internet

Giống như những chú Trâu kiên nhẫn cày bừa trên mảnh đất của mình, dù khô cằn đến đâu, bản mệnh cũng biến nó thành mảnh ruộng tơi xốp, màu mỡ nhờ chính sức lực của mình. Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Chính điều này giúp cho bản mệnh có thể vững vàng tiến bước. Thời gian qua có thể sẽ là giai đoạn con giáp này phải vất vả, nhọc lòng, nhưng bù lại sẽ có nhiều cơ hội để tích thêm kinh nghiệm cho những thành công. Càng vượt qua nhiều chông gai thì "vốn liếng" Sửu tích lũy được càng nhiều, chỉ chờ thời cơ để "bung sức" và đột phá, đạt được những thành công. Nhờ giàu nghị lực và kiên trì, xuất thân sẽ không phải rào cản trên những bước đường tiến tới của họ. 

Tuổi Ngọ

Thầy phong thủy nói, Ngọ là con giáp cực kì may mắn trong trưa mai (31/10). Con giáp này có cơ hội kiếm tiền rơi ngay trúng đầu, muốn không kiếm tiền cũng khó, bởi Thần Tài cho lộc thì tiền bạc sẽ theo nhau tự chạy vào túi.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (31/10), 3 con giáp có vận may gõ cửa, Thần Tài tạo cơ hội kiếm tiền như máy, của cải chất đống trong két - Ảnh 2
Công việc thuận lợi và trên đà tăng tiến, doanh thu đạt mức lý tưởng, nhờ thế mà tiền lương tiền thưởng cũng không ngừng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Công việc thuận lợi và trên đà tăng tiến, doanh thu đạt mức lý tưởng, nhờ thế mà tiền lương tiền thưởng cũng không ngừng tăng lên, lợi nhuận thu về cũng gấp đôi gấp ba so với mức bình thường.

Thời điểm này, với những chú Ngựa mà nói thì đây là lúc mà chơi thôi cũng có thể kiếm ra tiền, thậm chí còn là khoản tiền lớn, quả là khi đã may mắn thì chẳng gì có thể ngăn cản được.

Tuổi Mão

Trưa mai (31/10), người tuổi Mão sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Nếu tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh thì tiền trong túi của người tuổi Mão sẽ không ngừng sinh sôi.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (31/10), 3 con giáp có vận may gõ cửa, Thần Tài tạo cơ hội kiếm tiền như máy, của cải chất đống trong két - Ảnh 3
Với những người tuổi Mão đang làm công ăn lương chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên chức tăng lương tăng bổng - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể nói là thời điểm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Mão và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Đặc biệt, tử vi nói, tuổi Mão càng chăm chỉ càng phát tài cuộc sống cực kỳ hanh thông viên mãn ít ai sánh bằng.

Với những người tuổi Mão đang làm công ăn lương chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên cất nhắc lên chức tăng lương tăng bổng. Nhờ đó, đường tài lộc cũng sẽ vô cùng thăng hoa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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