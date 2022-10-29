Đúng 20 giờ hôm nay (30/10), 3 tuổi có Thần Tài che chở, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, thích gì mua nấy không lo về giá

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, tuổi Hợi có thể sớm vượt qua nghèo khó, gây dựng cuộc sống bình yên, ấm no. Đây là một trong những con giáp có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, bình thản vượt qua khó khăn, thẳng tiến trên con đường sự nghiệp.

Tử vi - tướng số cho biết, đúng 20 giờ hôm nay (30/10), những người tuổi Tỵ gặp được Chính, vận may tiền bạc chạm đến ngưỡng vượng phát. thời gian tới, con giáp này lên như diều gặp gió ở vận trình sự nghiệp. Dự đoán, những người cầm tinh con Rắn làm công việc gì, cũng “hái ra tiền”. Các khoản thu từ công việc chính, phụ đều tăng theo lũy tiến.

Đây là thời kỳ hoàng kim của người tuổi Tỵ. Con giáp này chẳng những chăm chỉ kiếm tiền mà còn có cao nhân chỉ điểm. Các cơ hội gia tăng tài chính cũng liên tục tự tìm tới với người tuổi Tỵ.

Những người cầm tinh con Rắn làm công việc gì, cũng “hái ra tiền”. Các khoản thu từ công việc chính, phụ đều tăng theo lũy tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay , người tuổi Mùi vốn hiền lành, tốt bụng và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, con giáp tuổi này không quá tham vọng, nhưng bản mệnh vẫn có mục tiêu là xây dựng cuộc sống gia đình viên mãn đủ đầy, tinh thần và vật chất sung túc.

Người cầm tinh con Dê rất coi trọng gia đình, đặt gia đình lên hàng đầu, con giáp có quan hệ họ hàng sâu sắc, vì vậy chỉ cần bản thân thành công, có cơ ngơi ổn định là sẽ dồn hết tâm sức để lo cho gia đình. Đúng 20 giờ hôm nay (30/10), dự đoán con giáp tuổi Mùi một bước thăng hoa cả tình lẫn tiền. Nếu làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập từ các công việc tay trái.

Mùi một bước thăng hoa cả tình lẫn tiền. Nếu làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập từ các công việc tay trái - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.