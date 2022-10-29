Đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp may mắn đứng trên đống vàng, tài lộc ồ ạt đổ về như thác, tiền nhiều nhét chật ví, cuộc sống hạnh phúc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 14:43

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, vận trình của 3 con giáp này dù có chuyện gì số phận cũng kéo họ về với 2 chữ “giàu sang”.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, những người tuổi Dậu rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Những người tuổi Dậu do luôn chăm chỉ nỗ lực hết mình trong công việc và cuộc sống nên làm gì cũng đầy năng lượng và nhiệt huyết. Trước đó, những người tuổi Dậu có thể gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thời gian tới họ sẽ may mắn gặt hái được nhiều thành tựu hơn người.

Đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp may mắn đứng trên đống vàng, tài lộc ồ ạt đổ về như thác, tiền nhiều nhét chật ví, cuộc sống hạnh phúc ấm êm - Ảnh 1
ọ không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Khi bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Với bạn bè, tuổi Dậu luôn rất xem trọng các mối quan hệ tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Nhân duyên tốt có thể giúp tuổi Dậu vượt qua mọi sóng gió, được quý nhân trợ giúp khi cần thiết.

Đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, với người tuổi Dậu dù họ kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Họ không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Khi bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát. Họ hoàn toàn có thể chịu được áp lực của thực tại, cuộc sống ngày càng phong phú, gia đình ngày càng viên mãn, mọi thứ ngày càng tốt đẹp.

Tuổi Sửu

Đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, là thời điểm Sửu thuận lợi phát tài. Công sức, nỗ lực làm việc suốt thời gian qua của con giáp này sẽ được hồi đáp xứng đáng. Thành tích công việc xuất sắc khiến bản mệnh được “thưởng nóng” liền tay. 

Người tuổi Sửu nếu hùn vốn kinh doanh với ai, sẽ gặt hái lợi nhuận không nhỏ. Người tuổi Sửu trong thời điểm này còn mở rộng được một mối quan hệ đặc biệt. Nhờ đó, con giáp này xúc tiến được công việc, ký hợp đồng hoặc đàm phán thành công. Tiền hoa hồng, lãi ròng và lợi ích từ các mối làm ăn này giá trị vượt qua kỳ vọng.

Đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp may mắn đứng trên đống vàng, tài lộc ồ ạt đổ về như thác, tiền nhiều nhét chật ví, cuộc sống hạnh phúc ấm êm - Ảnh 2
Công sức, nỗ lực làm việc suốt thời gian qua của con giáp này sẽ được hồi đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Lộc tiền tài của người cầm tinh con Hổ đang dần chạm ngưỡng đỉnh điểm. Đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, chính là thời kỳ vàng son về tài chính. Người tuổi Dần “trúng mánh” to. Dần không chỉ rủng rỉnh mà còn có vận quý nhân, trở thành ngôi sao may mắn của người khác.

Trong thời gian tới, con giáp này sẽ có cơ hội “hốt vàng hốt bạc”. Đây là thành quả xứng đáng vì Dần đã dồn hết sức để cải thiện tài chính dù gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt cơ hội đúng lúc còn giúp con giáp này thể hiện khả năng, bứt phá hơn đối thủ. Lộ trình thăng tiến vì thế mà cũng được rút ngắn, bản mệnh sớm đạt được mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp.

Đúng 10 giờ Chủ Nhật ngày 30/10/2022, 3 con giáp may mắn đứng trên đống vàng, tài lộc ồ ạt đổ về như thác, tiền nhiều nhét chật ví, cuộc sống hạnh phúc ấm êm - Ảnh 3
Nắm bắt cơ hội đúng lúc còn giúp con giáp này thể hiện khả năng, bứt phá hơn đối thủ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 30/10/2022, 3 con giáp 'tiền vô như nước', hai tay ôm trọn bạc vàng, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Kể từ ngày 30/10/2022, 3 con giáp 'tiền vô như nước', hai tay ôm trọn bạc vàng, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Kể từ ngày 30/10/2022, những con giáp giàu có bất ngờ này sẽ đón nhận vận may đặc biệt với những cơ hội tốt lành giúp họ phát lên tài vận nhanh chóng.

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