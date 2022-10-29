Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày mai (30/10), những con giáp sau được Trời thương, Phật độ, tiền vào như nước, hứng trọn tiền của trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 11:26

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày mai (30/10), 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, mở kho tài lộc đem đến nguồn thu hấp dẫn.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều thách thức trong thời gian tới, nhưng càng là thách thức lớn lao, con giáp lại càng có nhiều cơ hội để khẳng định vị thế. Thậm chí, một số người còn nhận được lời tuyên dương khen thưởng của cấp trên cũng như chạm tay vào cơ hội được cân nhắc. Gặt hái được những thành tích xuất sắc như vậy, việc túi tiền rủng rỉnh cũng là hiển nhiên.

Tình hình tài chính của người làm ăn kinh doanh có tiến triển khá tích cực trong khoảng thời gian này. Bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên thu tiền về đầy túi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp phát tài này cân nhắc đến chuyện mở rộng quy mô, mở rộng mạng lưới khách hàng, từ đó đem về khoản lợi nhuận ngày càng lớn.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày mai (30/10), những con giáp sau được Trời thương, Phật độ, tiền vào như nước, hứng trọn tiền của trong thiên hạ - Ảnh 1
Bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên thu tiền về đầy túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Mão bản chất mạnh mẽ quyết đoán sẽ giúp tuổi Ngọ dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho con giáp này có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

Tử vi sau ngày mai (30/10), cho biết, do người tuổi Mão có Cát Tinh nhập mệnh, nên được quý nhân vây quanh giúp đỡ làm việc gì cũng trở nên thuận lợi vô cùng. Người tuổi Mão cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng. Thời gian tới con giáp tuổi Mão sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. 

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày mai (30/10), những con giáp sau được Trời thương, Phật độ, tiền vào như nước, hứng trọn tiền của trong thiên hạ - Ảnh 2
Người tuổi Mão cùng với sự may mắn bản mệnh dễ đạt được những mục tiêu mà mình đề ra một cách dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thầy phong thủy nói rằng, người cầm tinh con Hổ là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh. Trong công việc, con giáp tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn nhất về đường sự nghiệp trong thời gian tới. Với tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không ngại khó khăn, gian khổ. Người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Con giáp này không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi bản mệnh đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày mai (30/10), những con giáp sau được Trời thương, Phật độ, tiền vào như nước, hứng trọn tiền của trong thiên hạ - Ảnh 3
 Trong công việc, con giáp tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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