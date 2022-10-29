Bước qua ngày 30/10/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 10:01

Bước qua ngày 30/10/2022, 3 con giáp này nhận được nhiều lộc trời. Chuyện lớn nhỏ cứ thực hiện, tỉ lệ thành công rất cao.

Tuổi Dậu

Sách tử vi - tướng số viết rằng, thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ đón tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa nên con giáp này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Không chỉ thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tăng lên không ngớt. Người làm kinh doanh hợp tác suôn sẻ, thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuy thu nhập tăng lên nhưng bản mệnh vẫn nên có ý thức tiết kiệm chứ không tiêu xài hoang phí cho những sở thích nhất thời. Nhờ thói quen này những người cầm tinh con Gà có thể duy trì được khả năng tài chính dư dả.

Bước qua ngày 30/10/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc - Ảnh 1
Không chỉ thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tăng lên không ngớt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhiệt tình, năng nổ, tuổi Ngọ đón tràn ngập may mắn trong thời gian tới. Bước qua ngày 30/10/2022, Hỷ Thần sẽ giúp đỡ bản mệnh nhận được nguồn lợi nhuận "khổng lồ" hoặc tin vui tài chính khiến cuộc sống của bạn trở nên vững vàng hơn. 

Đặc biệt, con giáp này dễ dàng đón nhận được tin vui liên quan đến thăng quan tiến chức, được đồng nghiệp và sếp đề bạt đến một vị trí cao hơn thực sự xứng đáng với năng lực của bạn. Chúc mừng tuổi Ngọ "mã đáo thành công".

Bước qua ngày 30/10/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc - Ảnh 2
Hỷ Thần sẽ giúp đỡ bản mệnh nhận được nguồn lợi nhuận "khổng lồ" hoặc tin vui tài chính khiến cuộc sống của bạn trở nên vững vàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thầy phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Hợi có tính cách điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Con giáp này lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Tử vi dự đoán, bước qua ngày 30/10/2022, mơ ước của con giáp tuổi Hợi có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của bản mệnh sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống. Thời gian tới, khả năng phát tài của người cầm tinh con Heo là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, con giáp này sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Bước qua ngày 30/10/2022, 3 con giáp này có tài lộc vàng son, tiền bạc tăng gấp 9 lần, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc - Ảnh 3
Vận may của bản mệnh sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi ngày mai (30/10/2022), 3 con giáp hốt sạch lộc trời, tài khoản nhảy số liên tục, kiếp này đã định giàu sang

Dự đoán tử vi ngày mai (30/10/2022), 3 con giáp hốt sạch lộc trời, tài khoản nhảy số liên tục, kiếp này đã định giàu sang

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