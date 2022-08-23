Kể từ ngày mai (24/8), những con giáp được Thần Tài ban phước, hưởng lộc trời ban, cuộc sống phất lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 14:11

Kể từ ngày mai, 24/8/2022, 3 con giáp may mắn nằm trong số những người có tài lộc như mưa, chuyện vui có đôi, miệng cười tươi vì quá sung sướng.

Tuổi Ngọ

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Ngọ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, con giáp này đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Bản mệnh rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kì trọng trách nào, người tuổi này đều cố gắng hết mình để hoàn thành.

Theo tử vi 12 con giáp,kể từ ngày mai (34/8), con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Người cầm tinh con Ngựa có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Trong thời gian tới, con giáp tuổi này trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Kể từ ngày mai (24/8), những con giáp được Thần Tài ban phước, hưởng lộc trời ban, cuộc sống phất lên thành đại gia - Ảnh 1
Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Người cầm tinh con Ngựa có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Dần thời gian tới nhờ có được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. người tuổi này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Thầy tử vi khuyên rằng, nếu hôm nay những người tuổi Dần có kế hoạch kí kết hợp đồng, thì con giáp này nên tranh thủ tiến hành ngay để nhận lấy vận may trong thời gian này, tránh bỏ lỡ cơ hội sẽ hối tiếc. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Kể từ ngày mai (24/8), những con giáp được Thần Tài ban phước, hưởng lộc trời ban, cuộc sống phất lên thành đại gia - Ảnh 2
Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Thời điểm sắp tới, người tuổi Thìn sẽ bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Thìn liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới.

Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, bản mệnh hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này. Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Người tuổi Thìn hứa hẹn sẽ có một tương lai xán lạn hơn, phất lên giàu có nhanh chóng.

Kể từ ngày mai (24/8), những con giáp được Thần Tài ban phước, hưởng lộc trời ban, cuộc sống phất lên thành đại gia - Ảnh 3
hời điểm sắp tới, người tuổi Thìn sẽ bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Thìn liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 23/8, 3 con giáp phát tài, sự nghiệp hanh thông, làm ăn trúng lớn bất ngờ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Qua đêm nay, 23/8, 3 con giáp phát tài, sự nghiệp hanh thông, làm ăn trúng lớn bất ngờ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Tử vi cho hay, qua đêm nay (23/8), những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công danh, tài lộc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp con giáp giàu sang tử vi hôm nay tử vi thứ 4

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 51 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi