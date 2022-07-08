Kể từ ngày 9/7/2022, thầy phong thủy 'điểm mặt chỉ tên' 3 con giáp có căn vinh hoa phú quý, dễ trúng lớn giàu to, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có căn phú quý, dễ trúng lớn giàu to, đổi đời ngoạn mục kể từ ngày 9/7/2022.

Tuổi Mão

Từ sau ngày 9/7/2022, Tam Hợp nâng đỡ, xã giao thuận lợi sẽ giúp người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Do đó, bản mệnh hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân và cố gắng không ngừng, công lao của bạn sẽ được đền đáp.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng hài hòa, mối quan hệ giữa con giáp may mắn này và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Dù bận rộn đến mấy, hai người luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự với nửa kia.

Kể từ ngày 9/7/2022, thầy phong thủy 'điểm mặt chỉ tên' 3 con giáp có căn vinh hoa phú quý, dễ trúng lớn giàu to, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có điềm báo tài vận đang đi lên, lợi nhuận thu về đầy khả quan kể từ ngày 9/7/2022. Con giáp này làm ăn phát đạt, tiền đổ về nhà. Người kinh doanh sẽ càng dễ bề khởi phát, đây cũng là thời điểm tốt có thể khai trương phát tài. Bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà bạn có thể thành công giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tam Hợp cục dự báo người tuổi Dần sẽ dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động “bật đèn xanh” để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

Kể từ ngày 9/7/2022, thầy phong thủy 'điểm mặt chỉ tên' 3 con giáp có căn vinh hoa phú quý, dễ trúng lớn giàu to, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Người tuổi Dần có điềm báo tài vận đang đi lên, lợi nhuận thu về đầy khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong thời gian tới. Dù chỉ là mới gặp gỡ, song hai người có nhiều ý tưởng chung đến mức đáng ngạc nhiên. Đôi bên hãy nhanh chóng bắt tay hợp tác. Với người làm ăn kinh doanh, bạn được khách hàng hoặc đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những cơ hội đầy triển vọng. Hãy tin tưởng vào bản thân và chấp nhận thử thách, tương lai bạn sẽ vô cùng dư dả, không phải lo chuyện chi tiêu.

May mắn Hỏa sinh Thổ cho thấy con giáp này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bản mệnh nên tâm sự và thảo luận cùng đối phương, hai người cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau. Cho dù có bất đồng quan điểm với nhau, các thành viên trong nhà vẫn luôn có thể bình tĩnh thảo luận để tìm ra tiếng nói chung.

Kể từ ngày 9/7/2022, thầy phong thủy 'điểm mặt chỉ tên' 3 con giáp có căn vinh hoa phú quý, dễ trúng lớn giàu to, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 100% trong 2 tuần tới: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 100% trong 2 tuần tới: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn phú quý trong 2 tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt