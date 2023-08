Kể từ ngày 29/8, TIN VUI ĐẦU TUẦN, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc vào túi, mở mắt đã thấy tiền, ăn lộc trời - đào hố vàng, tài khoản không ngừng nhảy số, tay trái có nhà tay phải có xe

Theo tử vi, đây chính là khoảng thời gian vàng ngọc mang lại may mắn cho cuộc sống của người tuổi Mão, nên con giáp này hãy tận dụng khoảng thời gian này để làm nên những bước đột phá cho cuộc sống của mình. Chỉ cần người tuổi Mão cần cù chăm chỉ, làm việc hết mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Kể từ ngày 29/8, vận thế khởi sắc và được Tài Thần gọi tên nên tài vận của người tuổi Mão hanh thông, cầu tài được tài, vạn sự như cát, cộng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân do đó tiền đồ của con giáp này vô cùng sáng lạn và con giáp này sẽ sớm được tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc rủng rỉnh, vô ưu vô lo.

Người tuổi Mão không chịu lùi bước trước mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Ngày 29/8 trở đi, bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Kể từ ngày 29/8, vận thế khởi sắc và được Tài Thần gọi tên nên tài vận của người tuổi Mão hanh thông, cầu tài được tài, vạn sự như cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Kể từ thứ 2 (29/8), do trực giác nhạy cảm trời phú với việc kinh doanh nên người tuổi Sửu sẽ kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, do được Thần Tài ưu ái nên con giáp này cũng sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, cầu tài được tài, tài sinh tài phát, người tuổi Sửu lúc này như “hổ mọc thêm cánh”với nền tảng tài chính vững mạnh.