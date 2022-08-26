Tử vi cuối tuần (27/8 - 29/8), 3 con giáp được Thần Tài mở kho, chính thức thoát nghèo, tài lộc bủa vây, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trúng số đổi đời, tiền - tài chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 21:04

Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn gặt hái được nhiều tài lộc, chính thức hết khổ, đạp trúng hố vàng, cầu được ước thấy, đổi đời giàu sang.

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Heo sẽ có một tháng khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Người tuổi Hợi hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa.

 

Tài vận của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

 

Tuổi Hợi được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.

Tử vi cuối tuần (27/8 - 29/8), 3 con giáp được Thần Tài mở kho, chính thức thoát nghèo, tài lộc bủa vây, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trúng số đổi đời, tiền - tài chạm nóc - Ảnh 1
Cuối tuần này, Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Heo sẽ có một tháng khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi chỉ rõ, cuối tuần này, Ngọ có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ trong thời gian này được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Ngọ làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Ngọ gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

Tử vi dự báo rằng người tuổi Ngọ có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước. Tuổi Ngọ đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Tử vi cuối tuần (27/8 - 29/8), 3 con giáp được Thần Tài mở kho, chính thức thoát nghèo, tài lộc bủa vây, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trúng số đổi đời, tiền - tài chạm nóc - Ảnh 2
Tử vi chỉ rõ, cuối tuần này, Ngọ có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuối tuần này, tuổi Tuất sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này người tuổi Tuất được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Người tuổi Tuất sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Tuất chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Trong thời gian tới, tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như cuộc sống, tài lộc không ngừng gia tăng. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này thoát khỏi nhiều chuyện muộn phiền, đạt được những thành tựu đáng mừng. Đây là thời điểm tuổi Tuất ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.

Tử vi cuối tuần (27/8 - 29/8), 3 con giáp được Thần Tài mở kho, chính thức thoát nghèo, tài lộc bủa vây, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, trúng số đổi đời, tiền - tài chạm nóc - Ảnh 3
Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Tuất chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày cuối tháng 8 dương (27/8 - 31/8), 3 con giáp được Thần Tài thổi lộc vào tận cửa, tha hồ rung đùi hưởng phước, kéo hết vận may thiên hạ về mình, của cải 'tíu ta tíu tít' tìm đến

Tử vi 5 ngày cuối tháng 8 dương (27/8 - 31/8), 3 con giáp được Thần Tài thổi lộc vào tận cửa, tha hồ rung đùi hưởng phước, kéo hết vận may thiên hạ về mình, của cải 'tíu ta tíu tít' tìm đến

Vào 5 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, 3 con giáp dưới đây cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, tài vận dồi dào, hốt hết của nả trong thiên hạ.

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