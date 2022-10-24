Kể từ 12 giờ trưa, thứ Ba ngày 25/10/2022, những con giáp sau được phong là ông hoàng tài chính, mở tiệc đón tài vận và may mắn ghé thăm, cơ hội chạm tay đến vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 12:13

Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài, Phúc tinh soi sáng từ 12 giờ trưa thứ Ba ngày 25/10/2022, sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong tuần mới. Một phần cũng nhờ từ sự nỗ lực của bản mệnh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế.

Kể từ 12 giờ trưa, thứ Ba ngày 25/10/2022, những con giáp sau được phong là ông hoàng tài chính, mở tiệc đón tài vận và may mắn ghé thăm, cơ hội chạm tay đến vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Trong thời gian tới, tuổi Sửu đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên đáng kể giúp bản mệnh có thể hoàn thành những dự định đã có trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Từ 12 giờ trưa mai, vận trình của tuổi Sửu cũng vô cùng rực rỡ. Con đường tài lộc của con giáp này diễn ra vô cùng tốt đẹp, sự nghiệp thăng hoa. Trong thời gian tới, tuổi Sửu đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên đáng kể giúp bản mệnh có thể hoàn thành những dự định đã có trước đó.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, tuổi Sửu nên tập trung vào công việc để không bỏ lỡ cơ hội tốt. Bản mệnh nỗ lực bao nhiêu thì thành quả nhận về tốt đẹp bấy nhiêu. Con đường tình duyên của tuổi Sửu cũng thăng hoa. Bản mệnh có thể đón nhận những giây phút viên mãn, hạnh phúc bên nửa kia.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Kể từ 12 giờ trưa, thứ Ba ngày 25/10/2022, những con giáp sau được phong là ông hoàng tài chính, mở tiệc đón tài vận và may mắn ghé thăm, cơ hội chạm tay đến vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả - Ảnh minh họa: Internet

Từ 12 giờ trưa mai, con giáp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Tuần này tuổi Thân có Chính Tài thúc đẩy, thắng lợi trong công việc. Nó đại diện cho thực quyền và khả năng bảo hộ vận sự nghiệp của mạng chủ. Người tuổi Thân khá hiện thực và rõ ràng. Bạn biết tập trung vào công việc được giao và thực hiện nó làm sao càng giúp bạn củng cố thêm địa vị nghề nghiệp của mình.

Kể từ 12 giờ trưa, thứ Ba ngày 25/10/2022, những con giáp sau được phong là ông hoàng tài chính, mở tiệc đón tài vận và may mắn ghé thăm, cơ hội chạm tay đến vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Chính Tài vượng cũng đại diện cho lòng tham lam hơn về vật chất. Người tuổi Thân nên khống chế nếu không bạn sẽ lạc lối - Ảnh minh họa: Internet

Từ 12 giờ trưa mai, vận tài lộc gặp Chính Tài vô cùng tốt. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn mà cũng tiêu nhiều tiền hơn. Chính Tài vượng cũng đại diện cho lòng tham lam hơn về vật chất. Người tuổi Thân nên khống chế nếu không bạn sẽ lạc lối.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân thực tế sẽ được chú trọng vào hiện thực. Chính Tài đại diện cho hiện thực, cho suy nghĩ thực dụng. Người tuổi Thân độc thân khá coi trọng hình thức và tài sản của đối phương nên tình cảm tiến triển hơi chậm chạp. Người có gia đình thì dường như đang quá tính toán chi ly, gây ức chế cho mọi người trong nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, thỏa sức gánh vàng còng lưng, mang lộc về nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, thỏa sức gánh vàng còng lưng, mang lộc về nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), những con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ nỗ lực hết sức nên thu về thành quả xứng đáng.

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