Điểm danh 3 con giáp bắt đầu lên dốc, kiếm tiền nhiều, rắc rối ít, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống suôn sẻ hơn, hỷ sự liên tiếp ùa vào nhà từ giữa tháng 7/2023

Tâm linh - Tử vi 06/07/2023 21:33

Bắt đầu từ ngày 15/7, 3 con giáp sau thực sự có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp. Không những thu nhập của họ tăng cao mà những hoang mang, lo lắng cũng biến mất hoàn toàn.

Tuổi Thân

Cảnh báo tuổi Thân nên tránh xa kiện tụng, tranh cãi với cấp trên hay đồng nghiệp. Bạn phải luôn cẩn trọng trong mọi hành động, lời nói, đặc biệt là những người đang làm quản lý, chức cao trong cơ quan. Chuyện tiền bạc của bản mệnh may mắn thêm nhiều phần do cục diện Kim sinh Thủy. Kiếm tiền khá dễ dàng, ngay chính bạn còn thấy ngỡ ngàng vì lộc lá tự rơi vào tay mình, tài lộc nhờ vậy mà gia tăng nhanh chóng.

Đường tình cảm của bản mệnh may mắn được Tam Hợp nâng đỡ nên tránh được họa tiểu nhân, quan hệ xã giao tốt đẹp hài hòa. Tình yêu đôi lứa ngày càng tiến triển tích cực, sự tăng tiến này có thể đưa đến những tin vui trong tương lai sắp tới.

Điểm danh 3 con giáp bắt đầu lên dốc, kiếm tiền nhiều, rắc rối ít, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống suôn sẻ hơn, hỷ sự liên tiếp ùa vào nhà từ giữa tháng 7/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu tỉ mỉ trong công việc, việc gì đến tay bạn luôn xem xét kĩ lưỡng chứ không hề làm qua loa. Bên cạnh đó, những bạn muốn nhảy việc hoặc thi cử trong ngày này sẽ cực kỳ may mắn và thuận lợi nhờ tinh thần tự tin, lạc quan của bản thân. Nhưng con giáp này dễ bị phá tài do lâm Tương Phá. Nguồn thu nhập thiếu hụt làm bạn lo lắng, bao nhiêu việc cần đến tiền nhưng thu thì ít hơn cả chi. Ngày này cũng dễ bị mất xe, mất ví hoặc đi viện tốn nhiều tiền nên hãy cẩn thận.

 

Tình duyên là điểm sáng nhờ Kim Thủy tương sinh. Người hay giận dỗi như bạn, kì thực rất dễ dỗ dành và dễ làm lành nên ai cũng thấy bạn dễ mến. Chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần chu đáo giúp bạn có thêm nhiều nguồn năng lượng tích cực. 

Điểm danh 3 con giáp bắt đầu lên dốc, kiếm tiền nhiều, rắc rối ít, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống suôn sẻ hơn, hỷ sự liên tiếp ùa vào nhà từ giữa tháng 7/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được trao cho cơ hội thăng tiến. Nếu theo nghiệp kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán thì càng như diều gặp gió, buôn may bán đắt. Nhưng cần đề phòng việc bị tiểu nhân dụ dỗ vào con đường cờ bạc, đầu tư làm ăn sai lầm. Nếu có hao hụt hay gặp trục trặc về tài chính con giáp này cũng chớ vì thế mà lao tâm khổ tứ kẻo lại tốn thêm tiền trị bệnh, chuyện đâu còn có đó nên cứ bình tĩnh. Cũng đừng vì tiền bạc mà đánh mất lương tâm.

Thêm vào đó, tuổi Tuất phải học cách nhìn người để phân biệt người tốt kẻ xấu. Người tươi cười với bản mệnh chưa chắc đã là người tốt, đừng bày hết mọi chuyện của mình cho người ta xem. Con giáp này chịu thiệt nhưng không có ai thông cảm thật lòng, nên cứ phải cẩn thận.

Điểm danh 3 con giáp bắt đầu lên dốc, kiếm tiền nhiều, rắc rối ít, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống suôn sẻ hơn, hỷ sự liên tiếp ùa vào nhà từ giữa tháng 7/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 7 ngày từ 7-13/7: 3 con giáp rơi vào biển tiền, giàu bất thình lình, xây dựng cơ ngơi siêu to khổng lồ, sụp hố bẫy tình ngọt ngào, khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt

Liên tiếp 7 ngày từ 7-13/7: 3 con giáp rơi vào biển tiền, giàu bất thình lình, xây dựng cơ ngơi siêu to khổng lồ, sụp hố bẫy tình ngọt ngào, khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt

Bước vào giai đoạn hoàng kim đỏ rực này, 3 người tuổi sau công danh chạm đỉnh, xây dựng được cơ ngơi siêu to khổng lồ khiến ai cũng ganh tỵ ra mặt.

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