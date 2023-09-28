Hỷ sự tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 19 giờ ngày 28/9: Bạc vàng rủng rỉnh túi, làm gì cũng xuôi thuận, quét sạch lộc lá thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây dang tay ôm hết vận may thiên hạ, tiền bạc chật két vào đúng 19 giờ ngày 28/9.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng với cá tính và sức sáng tạo của bản thân mình. Vào đúng 19 giờ ngày 28/9, con giáp này nếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhận được sự tin tưởng của đối tác làm ăn và khách hàng. Mọi kế hoạch và dự định của họ trong kinh doanh đều thuận lợi khiến doanh thu bùng nổ.

Chính Tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Thân trong thời gian này nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có thể hợp tác ăn ý và kiếm lời gấp bội.

Hỷ sự tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 19 giờ ngày 28/9: Bạc vàng rủng rỉnh túi, làm gì cũng xuôi thuận, quét sạch lộc lá thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy người tuổi Mão vào đúng 19 giờ ngày 28/9 cực kỳ may mắn. Vận trình sự nghiệp thăng tiến, công việc thêm nhiều phần suôn sẻ. Rõ rệt nhất vào thời điểm này. Thời gian trước đây con giáp này có thể gánh trên vai không ít áp lực nhưng giờ đây mọi thứ đã được giải tỏa, gỡ các nút thắt.

Người tuổi Mão có vận số khá tốt, chỉ cần chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái được thành quả. Chỉ có chăm chỉ mới có thể mang lại thu nhập tốt.

Lời khuyên dành cho người tuổi Mão trong thời gian này là không nên nóng vội trong việc làm kẻo bị tổn thất do sự bốc đồng, mù quáng. Đồng thời nên chú ý hơn đến các chi tiết khi ký kết hợp đồng,…

Hỷ sự tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 19 giờ ngày 28/9: Bạc vàng rủng rỉnh túi, làm gì cũng xuôi thuận, quét sạch lộc lá thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng khá nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Họ dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu muốn thành công hơn, con giáp này cần điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đó cũng là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Vào đúng 19 giờ ngày 28/9, người Dần rước lộc về nhà, tài lộc vượng hơn trông thấy. Với người làm công ăn lương, dù dự án có khó khăn đến đâu họ cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Hỷ sự tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 19 giờ ngày 28/9: Bạc vàng rủng rỉnh túi, làm gì cũng xuôi thuận, quét sạch lộc lá thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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