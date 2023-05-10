Hưởng trọn phúc Thần Tài, chưa đến 13 ngày nữa 3 con giáp này gọi nhau RA CỬA VƠ TIỀN, chật nhà tài lộc, mua biệt thự, sắm xe hơi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy tuổi Mão đạt được những bước tiến mới trong tiến trình sự nghiệp của mình. Ngày này bạn càng mạnh dạn thể hiện thì càng dễ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đừng bao giờ che giấu tài năng của mình khi đó là cách để bạn đạt được điều mình muốn. Dù đang có lợi thế hơn người, Mão cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, thái độ khiêm tốn cũng giúp bạn tránh việc đụng độ kẻ xấu bụng ghen ăn tức ở.

Trái với công việc, vận trình tình cảm của tuổi này có phần sa sút. Khi xảy ra tranh chấp, tuổi Mão nên kiệm lời nếu không có thể nói ra những lời không hay làm tổn thương nửa kia. Nếu cứ nóng giận rồi trút sự tức giận lên người ấy, thì mối quan hệ của bạn và đối phương sẽ dần trở nên xa cách.

Ngày Mão Thìn Tương Hại, tuổi Thìn dường như đang thiếu sự tỉnh táo trong công việc, đánh mất sáng suốt thường ngày. Bạn nên nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn, tránh để cảm xúc lấn át. Tin tưởng người khác quá mức sẽ khiến bạn vướng vào sai sót không đáng có. Vận khí của Thìn còn tiềm ẩn họa tiểu nhân hãm hại, gây không ít cản trở cho bước tiến trước mắt của bạn. Mọi việc đã không được suôn sẻ nay lại bị kẻ xấu quấy phá nên càng khó khăn nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây sẽ là thời điểm thử thách bản lĩnh xoay chuyển tình thế của bạn ra sao.

Không chỉ vậy, ngũ hành xung khắc cũng cho thấy đường tình duyên của con giáp này có phần sa sút. Mâu thuẫn và tranh cãi liên tiếp khiến tình cảm lứa đôi ngày càng rạn nứt. Điều đáng nói là cũng không ai chịu nhún nhường để giải quyết vấn đề này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tỵ phải đối mặt với họa hao tài đang kéo đến. Con giáp này có nguy cơ nguy cơ thất thoát tiền bạc khá lớn. Nguyên nhân đến từ cả khách quan lẫn chủ quan, tiền mồ hôi nước mắt kiếm về khó giữ được trong tay. Nếu không kiềm chế được nhu cầu của bản thân, tuổi Tỵ rất dễ tiêu xài hoang phí, mua những thứ không thực sự cần thiết nên tiền bạc nhanh chóng. Nếu chỉ biết hưởng thụ thì có thể sẽ đến lúc con giáp này phải vay mượn khắp nơi.

May là, vận trình tình cảm đôi lứa lại lãng mạn và ngọt ngào vô cùng. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Hãy dùng tình cảm chân thành của mình để đổi lấy tình yêu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm