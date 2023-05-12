Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng ngày 13/5, 3 con giáp tiền tài sáng chói công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo

Tâm linh - Tử vi 12/05/2023 10:11

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp khổ tận cam lai, phúc lộc đầy tay, tiền tài đầy nhà, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ.

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáo nhận lộc Quan Âm nhờ làm việc rất chăm chỉ để gom góp tiền bạc, dành tiết kiệm cho tương lai. Bạn đang lên kế hoạch mua nhà mua xe và nếu duy trì thói quen này theo thời gian thì bạn sớm thực hiện được mong muốn này thôi.

Tiền bạc ổn định và bạn thậm chí còn có khả năng hỗ trợ cho những người xung quanh mình. Với kinh nghiệm của bản thân, những lời khuyên tiền bạc của bạn cũng rất đáng giá đối với họ.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng ngày 13/5, 3 con giáp tiền tài sáng chói công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được Lục Hợp cục che chở, người tuổi Mão có một ngày hanh thông, tài lộc dồi dào đổ về túi. Dù là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc. Nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Thực tế Mão là con giáp rất có năng lực làm giàu. Nhờ khả năng tính toán đâu ra đấy nên bạn có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng ngày 13/5, 3 con giáp tiền tài sáng chói công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức. Với người làm công sở, sau thời điểm này là lúc thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng ngày 13/5, 3 con giáp tiền tài sáng chói công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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Suốt 4 ngày sắp tới, vận trình của 3 con giáp sẽ thuận buồm xuôi gió, các vì sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, Thần Tài phù hộ cho họ.

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