Hung Tinh xuất hiện, phá tài gây họa, 3 con giáp này ngày 26/12/2021 bị tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang

Tử vi ngày 26/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân quấy phá, tiền mất tật mang vì Hung Tinh xuất hiện, phá tài gây họa.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 26/12/2021 cho thấy, những mối quan hệ công việc, hợp tác, tình cảm của tuổi Dần gặp nhiều trục trặc, dễ xảy ra cãi vã hoặc mâu thuẫn. Con giáp này nên tránh đấu khẩu, va chạm, tốt nhất nên nhường nhịn một để bình an, bớt rắc rối không đáng có.

Nhất là trong ngày có hung tinh xuất hiện, vận tiểu nhân của con giáp này đang khá vượng. Nếu không giữ thái độ chừng mực, rất có thể bản mệnh sẽ rơi vào tầm ngắm của những kẻ ghen ghét đố kị, chịu những tổn thất không hề nhỏ.

Mùi cần đề phòng họa phá tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 26/12/2021, tuổi Mùi cần đề phòng họa phá tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối năm là dịp diễn ra nhiều buổi tụ tập, nhu cầu mua sắm cũng tăng lên. Con giáp này chớ nên vì một phút bốc đồng mà tiêu xài không kiểm soát.

Hung tinh còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này. Hàng hóa lưu thông trì trệ khiến tuổi Mùi vô cùng sốt ruột. Đã vậy cạnh tranh trên thị trường rất lớn, nếu không sớm tìm ra cách khắc phục, rất có thể bản mệnh sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Mão dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Mão dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp. Những lúc như vậy, bạn chớ nên hành xử nóng nảy bốc đồng, tránh đổ thêm dầu vào lửa, khiến “chuyện bé xé ra to”, mọi vấn đề càng thêm khó giải quyết.

Một số người quá tự tin vào khả năng của mình nên thành ra kiêu ngạo, không muốn hợp tác với ai, tự làm mọi việc theo ý của mình. Bạn nên biết rằng việc tiếp thu ý kiến là rất quan trọng, mình không phải là người vạn năng, điều gì cũng biết.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 26/12/2021: Mão trục trặc, Ngọ được nhiều may mắn Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 26/12/2021 cho thấy, mỗi bước đi trong công việc cần được suy tính kỹ, ai cũng cần phải cẩn thận để tránh tác động xấu đến hậu vận của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hung-tinh-xuat-hien-pha-tai-gay-hoa-3-con-giap-nay-ngay-26-12-2021-bi-tieu-nhan-quay-pha-tien-mat-tat-mang-443127.html