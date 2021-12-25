Tình duyên 12 con giáp ngày 26/12/2021: Dần cẩn thận kẻ thứ 3, Thìn vô cùng hòa thuận

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 22:42

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 26/12/2021 cho thấy, đa số con giáp ngày hôm nay đều có đời sống tình cảm như ý và thuận hòa.

Tuổi Tý

Cục diện Kim sinh Thủy báo hiệu một ngày mới có đường tình duyên thuận lợi. Nhân duyên đẹp đẽ, hôn nhân như ý, vợ chồng tình cảm hài hòa, luôn thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Người độc thân đến tuổi dựng vợ gả chồng nên lắng nghe lời khuyên của cha mẹ để tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Sửu

Điểm sáng trong ngày là đường tình cảm, Thổ sinh Kim giúp những đôi mới cưới thêm thắm thiết tình cảm, thời gian tới nhiều người đón tin vui. Người đang yêu biết cảm thông cho nhau, coi trọng tình cảm mà người ấy dành cho mình, biết cách chăm lo vun đắp cho tình yêu.

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Điểm sáng trong ngày là đường tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình duyên dễ bị kẻ thứ 3 xen vào, lắm kẻ nói lời không hay để phá vỡ tình cảm của những người trong gia đình. Mọi người trong nhà cần động viên nhau nhiều hơn để kẻ xấu không có cơ hội chen vào. Người có đôi hãy dành thêm thời gian cho nhau giữa bộn bề cuộc sống.

Tuổi Mão

Đường tình duyên khá lận đận do Kim khắc Mộc. Người tuổi này khá cố chấp và lạnh lùng nên khó được lòng người khác giới dù bản chất bạn là người tốt bụng. Có lẽ có duyên mà chưa có phận, bạn cũng đừng quá buồn rầu. Người thân thì có những quan điểm riêng mà con giáp này thấy khó có thể chấp nhận được.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau, cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ tình yêu, hai người có thể vượt qua mọi khó khăn.

Tuổi Tỵ

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn, còn nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

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Ngũ hành Hỏa khắc Kim nên tình cảm cũng không khá hơn là mấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành Hỏa khắc Kim nên tình cảm cũng không khá hơn là mấy. Ngọ cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn. Bạn được mọi người yêu mến vì tính cách vui vẻ, nhưng có điều hơi bộp chộp, đôi khi những lời bạn nói sẽ làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người đã lập gia đình.

Tuổi Mùi

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, và để có thể được như vậy thì một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu còn độc thân và có đối tượng muốn làm quen thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn từ rất lâu rồi đúng không?

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm cũng không được lý tưởng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rạn nứt. Tuy bề ngoài khá yên ả, nhưng thực chất bên trong đang là những mâu thuẫn âm ỉ, chỉ chực bùng phát. Hai người nên dành thời gian để cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề, chuyện gì cũng có cách giải quyết một khi cả hai cùng nhau đối mặt.

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Cục diện nhị hợp cũng mang đến nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện nhị hợp cũng mang đến nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Tuất, đôi lứa bên nhau hạnh phúc. Nhân dịp ngày lễ, bản mệnh có thể lên kế hoạch hẹn hò cùng người ấy hoặc tổ chức điều gì đó thật đặc biệt dành riêng cho hai người để lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu trong lòng. Biết đâu nếu hai người cùng suy nghĩ thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp?

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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