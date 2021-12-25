Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 25/12/2021: Sửu không khả quan, Mão vô cùng hanh thông

Trong ngày vấp phải cục diện Tương Xung Thái Tuế, sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không được khả quan như mong đợi. Các thử thách đặt ra bất ngờ đòi hỏi con giáp này phải giữ được bình tĩnh, sự khôn ngoan và kiên nhẫn thì mới có thể tháo gỡ vấn đề.

Dù có quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ trong những thời điểm gặp khó khăn, nhưng tâm trạng nặng nề khiến người tuổi Sửu không thể dồn hết tâm sức cho công việc. Lúc này, bản mệnh nên tạm thời ngưng công việc hiện tại, nghỉ ngơi nhiều hơn để khôi phục thể trạng.

Tam Hợp xuất hiện giúp vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán tận dụng được thời cơ nên mở rộng được các mối quan hệ ngoại giao, nguồn hàng hoá nhờ vậy mà bán được nhanh hơn. Người làm công việc văn phòng cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại, nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp để bản mệnh thay đổi công việc mới.

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện giúp vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão vô cùng hanh thông, suôn sẻ. Tinh thần làm việc của bạn trong ngày lên cao nên bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi, được đồng nghiệp nể phục vô cùng.

Tuổi Thìn

Lục Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Thìn giúp công việc của bạn trong ngày hôm nay diễn ra ổn thoả. Tiến độ công việc dù không quá nhanh nhưng nhờ biểu hiện xuất sắc nên bạn vẫn đang thăng tiến rất ổn định. Bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành tựu như mong muốn nếu biết vượt qua cái tôi của chính mình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ may mắn được quý nhân chiếu mệnh nên vận trình công danh sự nghiệp có phần dễ thở hơn. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp lẫn đối tác giữ được sự hài hoà, bản mệnh không cần phải tốn nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được những thành tựu xuất sắc.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ. Tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì bền bỉ giúp bản mệnh vượt lên trên được những cảm xúc tiêu cực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù rằng tiến độ công việc không được như ý muốn nhưng ít nhiều cũng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào.

Tuổi Mùi

Người làm công ăn lương cũng có thể được người quen giới thiệu cho việc làm thêm phù hợp, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Nhân lúc này, bạn cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn.

Tuổi Thân

Công việc ở thời điểm này cũng không có gì phải lo lắng. Bạn sẽ gặp nhiều thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp. Nhờ quãng thời gian trước chăm chỉ làm việc nên bạn đang từng bước gặt hái được trái ngọt mà không cần quá hao tâm tổn sức. Có người cho rằng bạn may mắn nhưng thực ra bạn đã phải cố gắng rất nhiều.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người tôn trọng quy tắc, sự kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm cao. Đây cũng là những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định tới sự thành bại trên con đường công danh bổng lộc của người tuổi Dậu.

Người tuổi Tuất được khuyên cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Người tuổi Tuất được khuyên cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã hội. Dù là đối với ai thì con giáp này cũng không nên kể hết mọi bí mật của mình cho họ biết, vì trong vô vàn người, bản mệnh khó lòng có thể phân biệt rạch ròi ai là người tốt, ai là kẻ xấu.

Tuổi Hợi

Tam Hợp che chở, đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ có những bước thăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.