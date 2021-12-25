Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 26/12/2021: Mão trục trặc, Ngọ được nhiều may mắn

Tý được cát tinh Chính tài độ mệnh nên nhiều người có tin vui trong chuyện lương thưởng, sự nghiệp . Đa phần người tuổi này rất cần cù và thật thà nên dù đi học hay đi làm cũng được người khác quý mến, ra tay trợ giúp lúc khó khăn. Hôm nay là ngày đẹp cho đường sự nghiệp, đặc biệt là những ai có hẹn với đối tác.

Trong công việc, tuổi Sửu trở nên năng động, nhanh nhẹn, biết cách phát huy năng lực để thu hút được hợp đồng, mối làm ăn tốt nên vấn đề tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều. Lại thêm tài tinh hỗ trợ, những người làm nghề kinh doanh tuyệt đối thắng lớn.

Bị ảnh hưởng bởi Tương Xung nên công việc của tuổi Dần trăm đường vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bị ảnh hưởng bởi Tương Xung nên công việc của tuổi Dần trăm đường vất vả, bạn làm gì cũng gặp trục trặc, cố gắng nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Ngoài ra tuổi này cần phải đề phòng có kẻ tiểu nhân xuất hiện hãm hại lúc nào không hay, thương trường là chiến trường, đừng tin tưởng người lạ.

Tuổi Mão

Chính Quan cát tinh đem lại một ngày làm việc cực kỳ năng suất cho người tuổi Mão. Bạn là người làm việc có trách nhiệm, quy củ nên hiếm khi bị hỏng việc dù làm thêm hay làm việc ngoài giờ. Với người kinh doanh, buôn bán thì việc làm ăn suôn sẻ thuận lợi, chẳng lo thua lỗ do nhanh nhẹn, biết cách tính toán trước sau.

Tuổi Thìn

Ngũ hành Thổ sinh Kim nên công việc của con giáp này rất thuận lợi. Hơn thế nữa tuổi Thìn còn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt những người làm kinh doanh, dịch vụ, giải trí. Sự cởi mở của bạn đem lại nhiều mối quan hệ tốt cho công việc.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên chiếu mệnh nên tuổi Tỵ có thêm nhiều mưu lược trong công việc. Bạn đã nạp đủ năng lượng để chinh chiến cho chặng đường cuối năm. Những khó khăn sẽ không thể đánh gục con giáp này. Tuy nhiên lắm tài thì thường cô đơn, nhiều người xa lánh. Đừng lo, bạn sẽ sớm được mọi người công nhận mà thôi.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra kém sự thống nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 26/12/2021 cho thấy, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này cảm thấy tự tin và không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều về lựa chọn của mình. Những kết quả tốt đẹp ban đầu giúp bản mệnh có đủ dũng khí để tiếp tục thử thách bản thân ở mức độ cao hơn.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra kém sự thống nhất. Tác động của Kiếp Tài khiến những người này dễ vướng mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp. Bản mệnh có xu hướng coi trọng quan điểm của mình mà không xem lời ai ra gì, vì vậy mà hạn chế cơ hội phát triển bản thân.

Tuổi Thân

Chính Quan soi chiếu đem tới cho con giáp này sự tín nhiệm của cấp trên. Tuy vậy, việc bảo thủ và không muốn thay đổi những thứ rập khuôn đang khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến quan trọng.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra ngập tràn may mắn. Thực Thần nâng đỡ giúp những người làm nghề tự do dễ dàng cải thiện vị trí của mình. Bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được người cùng chí hướng, từ đó có thể kết hợp trong nhiều hạng mục làm ăn.

Cục diện Tương Hại gây ra ít nhiều khó khăn, rắc rối cho người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Hại gây ra ít nhiều khó khăn, rắc rối cho người tuổi Tuất. Bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với các vấn đề xảy ra bất ngờ. Đây cũng là cách giúp con giáp này không bị tổn thương về mặt tinh thần.

Tuổi Hợi

Tác động tích cực của Tam Hợp giúp con giáp này lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, phơi phới. Bản mệnh luôn trong trạng thái sẵn sàng để đón nhận các nhiệm vụ mới và không ngại xông pha để đạt được thành tích nổi bật nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.