Sức khỏe 12 con giáp ngày 26/12/2021: Tý đau đầu, Dần cần bổ sung nước, Dậu không nên uống nhiều đồ có cồn

Bạn dễ bị đau đầu, do làm việc căng thẳng. Nên vận động thường xuyên, có thể học bơi lội, năng đi chơi xa thưởng thức phong cảnh để tinh thần thêm thoải mái.

Thận yếu gây ra các vấn đề về gân cốt, cổ họng, tiểu liệu, thậm chí là phụ khoa. Nếu mắc thêm các triệu chứng như đau thắt lưng, phù nề, bạn càng phải chú trọng bổ dương khí, kiêng đồ sống lạnh.

Thận yếu gây ra các vấn đề về gân cốt, cổ họng, tiểu liệu, thậm chí là phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian này thời tiết thay đổi, bạn hãy để ý tới sức khỏe nhiều hơn nữa, da khô, thô ráp cần thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể. Tăng cường ăn nhiều loại hoa quả tốt cho da, tăng sức đề kháng.

Tuổi Mão

Về sức khỏe, bạn cần lưu ý tới việc cấp nước cho làn da, cơ thể của mình. Chú ý ăn uống, tránh để mất nước nhiều. Người lớn tuổi tránh ăn đồ nhiều mỡ, đồ mặn ảnh hưởng tới thận.

Tuổi Thìn

Tuy nhiên cục diện Thổ khí vượng nhắc nhở bản mệnh nên lưu ý hơn đến sức khỏe của mình. Con giáp này cần xây dựng chế độ nghỉ ngơi và làm việc khoa học để giữ nền tảng thể chất khỏe mạnh, tránh vì lao lực mà đổ bệnh dịp cuối năm.

Tuổi Tỵ

Phương diện sức khỏe của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay có phần kém đi, bạn dễ bị môi trường tác động nhất là khi tới những nơi không khí bị ô nhiễm, có nhiều nguồn bệnh.

Phương diện sức khỏe của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay có phần kém đi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong phòng mình, giường ngủ và nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Mùi

Sức khỏe, bạn nên chú ý những biểu hiện bệnh liên quan đến gan, những bệnh ngoài da. Tăng cường tập luyện môn thể thao như võ, bóng... để giữ gìn sức khỏe của mình.

Tuổi Thân

Tuổi Thân phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, đừng lúc nào cũng nghĩ mình vẫn còn trẻ khỏe mà coi thường sự chăm sóc bản thân. Đến lúc sức lực xuống dốc lại kéo lên không nổi.

Tuổi Dậu

Hôm nay bạn không nên dùng quá nhiều đồ uống có cồn. Một ly rượu mỗi ngày thì tốt, nhưng say sưa bí tỉ thì chỉ hại cho bạn mà thôi. Tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp, nếu hiện tại bạn không có ý thức chủ động bảo vệ mình thì e rằng sẽ chẳng có ai lo nổi cho bạn đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe trong ngày hôm nay của bạn không được tốt lắm, chức năng của dạ dày và tì vị không ổn định. Chỉ cần nhịn ăn một bữa hay thức khuya là đã thấy có dấu hiệu đau dạ dày rồi. Do đó, bạn nên sinh hoạt điều độ, chăm lo nhiều hơn tới thân thể của mình.

Tuổi Hợi

Nếu ở tuổi trung niên, bạn nên hạn chế chuyện sinh hoạt vợ chồng hoặc làm gì cũng phải điều độ để có thể bảo vệ sức khỏe cho mình. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ hệ hô hấp, nhất là trong thời điểm bệnh viêm phổi đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.