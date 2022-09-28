Hung tinh đeo bám, từ 20h tối 28/9 vận xui bủa vây, 3 con giáp này làm gì cũng cần thận trọng, tránh hao tiền tốn của

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 18:25

Dù là người thận trọng nhưng khi vận xui đến 3 con giáp này cũng càng nên chú ý hơn để tránh mất tiền mất bạc, hao phí tâm tư từ 20h tối 28/9/2022.

Tuổi Mão

Thìn Mão Tương Hại khuyên người tuổi Mão từ 20h tối 28/9 chớ vội tin người kẻo thiệt thân. Ngoài ra, bạn cũng cần tránh tối đa suy nghĩ tiêu cực, khiến cho công việc được gặp rắc rối.

Kiếp Tài gửi tới con giáp tuổi Mão thông điệp đó là có một số người đang cố gắng xây dựng hình ảnh giả tạo, và nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm con người thật của họ. Đừng quên rằng bạn sẽ có được những thông tin vô cùng quan trọng khi khám phá ra sự thật về đối phương.

Hung tinh đeo bám, từ 20h tối 28/9 vận xui bủa vây, 3 con giáp này làm gì cũng cần thận trọng, tránh hao tiền tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 20h tối 28/9  ưu tiên nhất cho bạn lúc này đó là tìm cách bình tâm trở lại, tránh bị sao nhãng hay mệt mỏi vì thông tin nhiễu loạn xung quanh. Nếu có thể, hãy tìm một không gian riêng cho mình, tắt điện thoại và ngồi tĩnh lặng.

Tuổi Mùi

Tử vi từ 20h tối 28/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi đi xuống, làm gì cũng không thuận, dễ hao tổn.

Hung tinh đeo bám, từ 20h tối 28/9 vận xui bủa vây, 3 con giáp này làm gì cũng cần thận trọng, tránh hao tiền tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên đi xuống chút ít. Nhất định phải biết giữ khoảng cách nhất định với người khác phái, đừng lúc nào cũng khiến nửa kia giận hờn ghen tuông, nếu không sẽ có ngày chia ly trở thành sự thật.

Bạn sẽ có vận trình sự nghiệp không tốt, thiếu kiên nhẫn trong giao dịch với khách hàng, dễ xảy ra thất thoát đơn hàng, mang lại tổn thất nhất định cho công ty và bị lãnh đạo quy trách nhiệm.

Vận tài chính từ 20h tối 28/9 sa sút nghiêm trọng, đừng tin tưởng vào những người được gọi là chuyên gia, nếu không hiểu rõ ngọn ngành, bạn sẽ đầu tư một cách mù quáng. 

Tuổi Tuất

Từ 20h tối 28/9 công việc của Tuất gặp Thương Quan nên không thuận lợi. Những tưởng sẽ thành công vang dội nhưng cuối cùng lại gây ra thất bại nặng nề khiến bao công sức đổ bể khiến bạn muốn nghỉ việc. Người kinh doanh gặp tiểu nhân cạnh tranh làm ăn, muốn bỏ cuộc ngay lúc này.

Hung tinh đeo bám, từ 20h tối 28/9 vận xui bủa vây, 3 con giáp này làm gì cũng cần thận trọng, tránh hao tiền tốn của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng may là nhờ Lục Hợp soi sáng nên tiền bạc không chịu ảnh hưởng xấu. Tuất linh hoạt, tùy cơ ứng biến nên có đồng ra đồng vào, không phải vất vả vì chuyện tiền nong trong ngày này. Hôm nay bạn có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình.

Chuyện tình cảm kém hanh thông, suôn sẻ vì lâm ngũ hành Mộc Thổ tương khắc. Chỉ có mình mới giúp được mình thoát khỏi khó khăn thôi, đừng trông chờ bạn bè. Với những người đang thất tình, xa nhau chính là do duyên phận, người không thuộc về mình bạn có níu kéo cũng vô ích.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thiên Tử chiếu cố, sổ Ngọc Hoàng đã định, 3 con giáp may mắn nhất từ 10h sáng 28/9, trúng độc đắc đến 100 tỷ, rũ bùn đứng dậy giàu sang ùa tới

Thiên Tử chiếu cố, sổ Ngọc Hoàng đã định, 3 con giáp may mắn nhất từ 10h sáng 28/9, trúng độc đắc đến 100 tỷ, rũ bùn đứng dậy giàu sang ùa tới

Từ 10h sáng 28/9, 3 con giáp này mừng hết lớn vì có số mệnh đỏ rực, tài lộc ùa về ào ạt nên đường tiền tài gia tăng vượng phát không ngừng.

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