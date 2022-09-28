Lộc về rộn ràng trong chiều 28/9/2022, 3 con giáp vui như tết, duyên trúng độc đắc đến 99 tỷ, của ăn của để xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 09:35

Vào chiều ngày 28/9/2022 sẽ rất may mắn với 3 con giáp sau đây khi vừa có cuyên lớn trúng độc đắc lại vừa có vận đỏ đường tài lộc.

Tuổi Dần

Lộc về rộn ràng trong chiều 28/9/2022, 3 con giáp vui như tết, duyên trúng độc đắc đến 99 tỷ, của ăn của để xài đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chiều ngày 28/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế tăng tiến, nên quyết đoán và tự tin hơn, có như vậy người khác mới có cơ sở đặt niềm tin vào bạn.

Tình duyên khởi sắc, bạn phải biết tôn trọng quyết định của nửa kia, đừng quá khắt khe trong mối quan hệ tình cảm, muốn mình là người làm chủ mọi việc. Chỉ cần quan tâm, thấu hiểu nhau hơn thì chắc chắc tình cảm sẽ ngày một tăng tiến.

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, không ngừng hiểu rõ khả năng của mình, dũng cảm chấp nhận thử thách thì sự nghiệp phát triển sẽ đặc biệt nhanh chóng, có thể bỏ xa người khác.

Được quý nhân giúp đỡ, bạn có thể thu được thành quả gấp đôi với một nửa công sức bỏ ra.

Tuổi Thìn

Lộc về rộn ràng trong chiều 28/9/2022, 3 con giáp vui như tết, duyên trúng độc đắc đến 99 tỷ, của ăn của để xài đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn vốn trời sinh thông minh nhanh nhẹn, luôn biết giúp đỡ người khác. Trời sinh những người tuổi người tuổi Thìn vô cùng thông minh và được mọi người thương nên đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Vì vậy họ dễ dàng thành công thành công.

 

Vào chiều ngày 28/9/2022, người tuổi Thìn luôn gặp may mắn, tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong tuần đầu tiên, chiếc ví của người tuổi Thìn sẽ từ từ phồng lên.

 

Các khoản thu nhập sẽ đầy ngập trong két khiến người tuổi Thìn tiêu không hết, Họ sẽ có những khoản tiền tích lũy trong tương lai khiến cho cuộc sống của họ luôn thoải mái.

Tuổi Mùi

Lộc về rộn ràng trong chiều 28/9/2022, 3 con giáp vui như tết, duyên trúng độc đắc đến 99 tỷ, của ăn của để xài đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi thông minh, suy nghĩ tỉ mỉ thấu đáo. Con giáp này làm việc rất có trách nhiệm, luôn dốc sức để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Vào chiều ngày 28/9/2022, tài vận của người tuổi Mùi có sự biến đổi mạnh mẽ, con giáp này nên biết tận dụng thời cơ trong thời điểm này để làm dày thêm các khoản tích lũy, làm giàu cho bản thân. Nếu bỏ lỡ cơ hội sẽ là điều đáng tiếc.

Bên cạnh đó, con đường sự nghiệp công danh của tuổi Mùi cũng thăng hoa không kém. Biết cách làm việc chu toàn và được lòng mọi người nên tuổi Mùi dễ được cất nhắc ở vị trí cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ngất ngây vui mừng, tài lộc bùng nổ, 3 con giáp đỏ nhất hai ngày 27/9 - 28/9, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bạc tiền ầm ầm kéo tới

Ngất ngây vui mừng, tài lộc bùng nổ, 3 con giáp đỏ nhất hai ngày 27/9 - 28/9, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bạc tiền ầm ầm kéo tới

Hai ngày 27/9 - 28/9 có lẽ rất may mắn với 3 con giáp sau đây, chuyện làm ăn kinh doanh cứ phất lên phơi phới nên tiền vàng thu về không hề nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân