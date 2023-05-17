Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm trong 10 ngày tới (18/5 - 27/5)

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 09:11

Theo sách tử vi, trong 10 ngày tới những con giáp dưới đây hễ bước chân ra đường là lộc lá bủa vây, tiền tự động bay vào túi, sung sướng như tiên khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu có lập trường riêng, chăm chỉ và thật thà nên được người khác tôn trọng, yêu mến. Bạn luôn nỗ lực hết mình, không bao giờ nản chí trước khó khăn. Dù vất vả đến mấy bạn cũng chịu đựng được và hoàn thành việc được giao một cách xuất sắc.

Khi đã quyết định chuyện gì, bạn luôn giữ vững lập trường, không bị người khác lung lay. Nhờ đó bạn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong 10 ngày tới là thời điểm hoàng kim, bạn có thể kiếm được nhiều cơ hội, hái tiền của thiên hạ. Hễ bước ra đường là vận may bủa vây, tình tiền đều nở rộ. 

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm trong 10 ngày tới (18/5 - 27/5) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ  

Khi bắt tay làm việc gì, bạn luôn suy nghĩ kỹ càng và tự thân vận động. Tỵ ít khi dựa dẫm hay trông cậy vào bất kỳ ai. Bởi bạn luôn biết làm chủ cuộc đời của mình, không cần nhờ người khác. Đó cũng là phẩm chất đáng quý, giúp bạn thành công hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ thẳng thắn nhưng lại không có ý đồ xấu xa hãm hại người khác. Có thể nói bạn “khẩu Xà, tâm Phật”, nói ngoài miệng nhưng không bao giờ để bụng những điều nhỏ nhặt. Vì vậy bạn ít khi thù hận hay oán trách ai, thế nên tinh thần luôn yêu đời, lạc quan.  

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm trong 10 ngày tới (18/5 - 27/5) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý  

Tý giao tiếp giỏi, từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng nên nhân cách khá tốt. Bạn khá trầm tính nhưng lại có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trí nhớ của Tý khá tốt, việc nhỏ nhặt nhất bạn cũng không bỏ sót.

Vì vậy Tý luôn là người giữ và xem trọng lời hứa của mình. Khi đã hứa với ai, bạn nhất định phải làm cho bằng được. Vì vậy bạn luôn được mọi người tin cậy. Trong 10 ngày tới, vận mệnh của Tý sẽ thay đổi chóng mặt, tình tiền không thiếu bất cứ thứ gì.  

Hờn ghen đỏ mắt với 3 con giáp SƯỚNG NHƯ TIÊN, tiền vào túi ầm ầm trong 10 ngày tới (18/5 - 27/5) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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