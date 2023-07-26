Hôm nay 26/7: 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, HỒNG PHÚC vô biên, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, rung đùi nhìn tiền chảy vào túi

Tâm linh - Tử vi 26/07/2023 05:23

Hôm nay là cơ hội cho bạn mở rộng kinh doanh, đầu tư có lời, thu nhập tăng cao chóng mặt.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được Chính Quan trợ vận nên công việc vô cùng mỹ mãn. Bạn nhận được tin vui trong công việc. Những người đang chờ tin tức xin việc, phỏng vấn, xin visa hoặc thi cử thì tuần tới sẽ có tin vui sớm đến. 

Hôm nay 26/7: 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, HỒNG PHÚC vô biên, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, rung đùi nhìn tiền chảy vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc có người giúp đỡ nhờ Tam Hội cục. Bạn có thể thông qua việc ngoại giao, mua sắm, buôn bán để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên bạn không nên tiêu dùng quá nhiều, nếu không bạn sẽ gặp phải nhiều ảnh hưởng xấu đến bản thân mình. 

Vận trình tình cảm của tuổi này tốt đẹp, có sự hội ngộ với bạn bè hoặc người quen. Ai đang yêu nhau lặng thầm thì nói người đó công khai đi. Không thì chia tay sớm cho bớt đau khổ. Bạn không thiếu người phù hợp, xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng.

Tuổi Hợi 

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 26/07/2023 với tuổi Hợi vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Hôm nay 26/7: 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, HỒNG PHÚC vô biên, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, rung đùi nhìn tiền chảy vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. tuổi Hợi có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao. 

Hãy tiếp tục tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại tuổi Hợi nhé.

Tuổi Thìn

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay thứ Tư 26/07/2023, vận trình của tuổi Thìn ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay 26/7: 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, HỒNG PHÚC vô biên, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, rung đùi nhìn tiền chảy vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Thìn mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là tuổi Thìn sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, 7 ngày tới THẦN TÀI ghé thăm, LỘC VÀNG chạm cửa, may mắn chạm tay, đổi đời giàu to, phất cao như diều gặp gió

3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, 7 ngày tới THẦN TÀI ghé thăm, LỘC VÀNG chạm cửa, may mắn chạm tay, đổi đời giàu to, phất cao như diều gặp gió

Nếu như trước đây, đường tài vận gặp nhiều khó khăn, vận rủi quấn lấy, tai ương liên miên thì thời gian tới đây mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay Tử vi hàng ngày tử vi ngày 26/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 41 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 56 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 26 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi