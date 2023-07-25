Người tuổi Tỵ có tính cách dễ gần, có duyên ngầm, được nhiều người quý mến. Trong cuộc sống, con giáp này giỏi giao tiếp, biết chọn bạn mà chơi nên thường kết giao với những người tốt.

Tử vi dự báo rằng trong 5 ngày cuối tháng 7, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn. Con giáp này có thể đạt thành tích nổi bật trong công việc, có cơ hội thăng quan tiến chức.

Bản mệnh thông minh, tài giỏi. Nếu có cơ hội, họ có thể phát huy hết năng lực và đạt vị trí cao trong công việc.

Người đang muốn chuyển việc cũng nhận được những lời mời phỏng vấn mới. Trong thời gian tới, bản mệnh có thể có những bước khởi đầu tốt đẹp.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn rất lạc quan. Con giáp tuổi Tý có tầm nhìn xa trông rộng và cẩn thận hơn trong cách cư xử nên vận trình sự nghiệp trong thời gian tới sẽ không tệ.

Họ có sẵn nền móng vững chắc, con đường phía trước cũng xuôi chèo mát mái nên mọi sự thuận buồm xuôi gió. Họ kiếm được nhiều tiền bắt đầu từ 5 ngày cuối tháng 7.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vận may của con giáp này được cải thiện mà tầm nhìn của họ ngày càng trở nên sắc bén, tinh tường. Nhờ đó, họ làm tốt được nhiều việc, giải quyết các rắc rối, chấm dứt những tháng ngày "ví lép".

Mỗi ngày, con giáp tuổi Tý đều đón những bất ngờ mới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là người thẳng thắn, chân thành lại có ý chí phấn đấu mãnh liệt, định làm việc gì thì sẽ quyết tâm làm bằng được việc đó. 5 ngày cuối tháng 7/2023, âm dương chuyển hóa, cơ hội đến tay, tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản lớn, hơn nữa làm việc gì cũng thuận lợi, êm xuôi, tài lộc, tích lũy liên tục không ngừng tăng thêm, tiền đồ phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, thời gian này người tuổi Tuất cũng gặp được nhiều may mắn, có thể thoát khỏi kiếp độc thân, cô đơn. Tuy vậy, trước khi có quyết định nghiêm túc, những người tuổi Tuất có lẽ vẫn nên nâng cao năng lực kiếm tiền cùng khiếu hài hước của mình. Có như vậy, chuyện tình cảm mới được bền lâu.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.