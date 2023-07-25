3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, 7 ngày tới THẦN TÀI ghé thăm, LỘC VÀNG chạm cửa, may mắn chạm tay, đổi đời giàu to, phất cao như diều gặp gió

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, cá tính. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi cũng tỏ ra bảo thủ, không thích lắng nghe ý kiến của người khác. Bản mệnh là người nghiêm túc, có trách nhiệm. Trong gia đình, con giáp này luôn muốn đối xử tốt với mọi người và mang đến cho người thân một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Dần có thể đóng vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Người làm kinh doanh phát đạt hơn trước, nhận được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng. Các cặp đôi tuổi Dần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nửa kia luôn là chỗ dựa, nguồn động viện quan trọng cho tuổi Dần.

Tử vi dự báo rằng trong 7 ngày tới (25 - 31/7/2023), tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh. Tài vận của con giáp này khởi sắc hơn giai đoạn trước. Bản mệnh có năng lực học hỏi tốt, tiếp thu nhanh, biết rút ra kết luận sau khi học và quan sát thực tế.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi dịu dàng, điềm tĩnh. Họ rất ít nói, không thích gây chuyện, cũng không chọn làm kẻ yếu đuối trong cuộc sống.

Con giáp này có thể có thành công to lớn, từ từ tích lũy tài sản của mình. Họ gây dựng được các mối quan hệ tốt và thu hút thêm nguồn lực để phát triển sự nghiệp thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Không phải mọi việc đều thuận lợi hết trong khoảng thời gian này nhưng người tuổi Hợi vẫn nỗ lực vượt qua và đạt được kết quả không tồi.

7 ngày tới (25 - 31/7/2023), sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, đồng thời kiếm được nhiều tiền hơn và phát triển ổn định.

Người tuổi Hợi có thể xây dựng sự tự tin cho bản thân và tìm kiếm lối thoát mới của riêng mình để ngày càng tiến triển tốt hơn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn từ tháng 7 vận thế đã bắt đầu tốt hơn, đặc biệt 7 ngày cuối tháng 7 (25 - 31/7), vận thế của họ mới thực sự tốt, tiền bạc dễ kiếm, đầu tư có lời.

Nếu như trước đây, đường tài vận của tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, thậm chí vận rủi quấn lấy, tai ương liên miên, mệt mỏi không ngừng thì thời gian tới, cơ duyên của người tuổi Thìn sẽ tốt hơn nhiều. Nắm chặt lấy cơ hội, chăm chỉ làm việc, bớt để ý đến chuyện của người khác, tuổi Thìn sẽ có được phú quý không ai bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, phải nhắc nhở tuổi Thìn, mặc dù tài vận lên, duyên tốt nhiều nhưng về mặc sức khỏe, tuổi Thìn lại không phải quá tốt. Lưu ý những bệnh về lưng, đồng thời nên nâng cao chất lượng giấc ngủ, vận động nhiều một chút, có như vậy mới khỏe mạnh, hưởng phúc về sau.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.