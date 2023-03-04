Hân hoan đón TÀI LỘC trong tuần mới (6/3 - 12/3), tiền đổ về nhiều như thác lũ, tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 08:48

Trong tuần mới đến, những con giáp này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

Trong tuần mới đến, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày.

Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình. Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường an toàn cho mình. Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. 

Hân hoan đón TÀI LỘC trong tuần mới (6/3 - 12/3), tiền đổ về nhiều như thác lũ, tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tuần mới tới, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến lớn nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi không được đảm bảo lắm trong thời gian này. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt nên cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Hân hoan đón TÀI LỘC trong tuần mới (6/3 - 12/3), tiền đổ về nhiều như thác lũ, tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tuần mới, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Hân hoan đón TÀI LỘC trong tuần mới (6/3 - 12/3), tiền đổ về nhiều như thác lũ, tậu nhà sắm xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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