Hai ngày 9/9 và 10/9, 3 con giáp này được Thần Tài trợ lực, vàng lộc ùa về, phúc khí sinh sôi, làm ăn tấn tới

Theo tử vi học, hai ngày 9/9 và 10/9 những người tuổi Tuất sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, vận may thăng tiến đều đặn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Họ cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi hanh thông. Với những người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng lớn còn kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, giàu có.

Ngoài ra, tuổi Tuất trong hai ngày 9/9 và 10/9 sẽ có nhiều bất ngờ đến, chẳng hạn như đổi nhà to hơn, sửa sang nhà đẹp hơn hoặc thu được món hời lớn từ đầu tư... Những điều may mắn này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi hôm nay tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và để tình yêu một lần nữa gõ cửa.

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn. Đây chính là thời cơ để bạn được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong hai ngày 9/9 và 10/9. Họ luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, tính tình cởi mở nên dễ thu hút sự chú ý của các quý nhân, nhờ thế mà công việc cũng như đường tài lộc của họ sẽ đặc biệt thuận lợi.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tuần mới được dự báo sẽ có sự thăng tiến, càng làm càng có động lực, tài lộc tăng không ngừng. Thu nhập của họ cũng sẽ được cải thiện. Dù xuất hành lúc nào, tuổi Ngọ đều gặp được chuyện vui và những điều may mắn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.