Nhờ đó, họ luôn có khả năng phát triển sự nghiệp, ngày càng tiến lên vị trí cao hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người thông minh, nhanh nhạy, có học lực tốt, có khả năng nhanh nhạy để nắm bắt các cơ hội vụt qua.

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều người hữu ích trong và ngoài nơi làm việc, nhờ đó mà giảm bớt áp lực cuộc sống.

Con giáp này đối mặt với mọi vấn đề một cách bình tĩnh, lạc quan, luôn tìm được "ánh sáng cuối đường hầm" để mở ra con đường mới trong cuộc đời.

Từ giữa tuần đến cuối tuần này, con giáp tuổi Dậu có bước phát triển mới, có thể hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, nhận được đánh giá tốt của cấp trên. Họ trút được ưu phiền, thu nhập tăng lên đáng kể, áp lực cuộc sống tan biến.

Con số may mắn: 8, 11

Màu sắc may mắn: cam, vàng

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không ngại khó khăn, dám thách thức tương lai. Họ có thể giỏi hơn những người khác dù đang tìm kiếm tiền bạc hay đang nỗ lực trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa tuần đến cuối tuần này, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Sự nghiệp của người tuổi Sửu thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt. Thêm nữa, Sửu còn được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn. Xung quanh Sửu có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Con số may mắn: 10, 15

Màu sắc may mắn: lục, tím

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chính là con giáp vô cùng hiền hậu, thích sống an nhàn, vui vẻ và thân thiện với người xung quanh. Nhưng người tuổi Hợi khi họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian trước đây bạn đã chịu nhiều thiệt thòi thì sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nên từ giữa tuần đến cuối tuần chính là thời điểm để người tuổi Hợi có thể gặt hái trái ngọt hơn người. Đây chính là cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tài lộc đã đến, cú lội ngược dòng này sẽ đưa bạn trở thành tỷ phú khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con số may mắn: 2, 16

Màu sắc may mắn: hồng, đỏ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.