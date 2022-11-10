Giữa tháng 11 tới Tết 2023: Nhật Nguyệt sáng bừng, 3 con giáp "thổi bùng" vận may, lộc nhiều vô kể, một bước đổi đời, giàu sang sung túc

Người cầm tinh con Mèo rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Cuối năm này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Từ giờ đến tháng 12, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ cso cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hầu hết là những người thông minh, tinh tế, rất giỏi quan sát cuộc sống và đưa ra những nhận xét sắc bén, đặc biệt thích hợp với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chau chuốt.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau khi trải qua thời gian dài khó khăn, tuổi Mùi sẽ được bù đắp gấp nhiều lần vào dịp cuối năm này.

Tử vi học có nói, vận xui của người tuổi Mùi đã kết thúc từ giữa năm. Càng về cuối năm họ sẽ may mắn. Nhờ sự nỗ lực, kiên cường, không ngại đương đầu với thử thách, tuổi Mùi sẽ được hưởng giàu sang, phú quý cho tới hết tháng 12. Đây là cơ hội hiếm có để bứt phá, làm giàu nên họ nhất định không được bỏ lỡ.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách đặc biệt tốt. Họ tích cực, tự tin, phong thái lạc quan đáng khâm phục. Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Đầu năm 2022 tuy gặp một số trục trặc nhưng nửa cuối năm nay tiền bạc rủng rỉnh, công việc làm ăn của con giáp này sẽ phát đạt.

Từ giờ đến cuối năm, họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, năm 2022, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình vào cuối năm nay.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.