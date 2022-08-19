Giờ vàng điểm đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch, Thần Phật độ trì, quý nhân che chở, 3 con giáp nghênh đón tiền của từ trên trời rơi xuống, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 04:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nghênh đón tiền của từ trên trời rơi xuống, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật vào đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Các kế hoạch mà con giáp này đang tiến hành đều nhận được tín hiệu khả quan ngoài mong đợi. Vốn là người nhạy bén và thông minh nên không khó hiểu khi mọi thứ lại luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. ‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hài hòa yên ổn. Người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống, công việc lúc này nên chưa nghĩ tới việc tìm kiếm người yêu. Tình cảm gia đình cũng vừa được hâm nóng nên đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho cả hai.

Giờ vàng điểm đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch, Thần Phật độ trì, quý nhân che chở, 3 con giáp nghênh đón tiền của từ trên trời rơi xuống, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh 1
Đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khá dễ dàng trong thời điểm tới. Bạn cũng đạt khá nhiều thành tựu trên con đường công danh bổng lộc. Khi bản mệnh làm việc với tinh thần hăng say, cầu toàn, không ngại khó thì chắc chắn những “quả ngọt” sẽ tới với bạn trong nay mai.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bẩn mệnh cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Người tuổi Ngọ với sự chân thành, tinh tế đã đem tới cho nửa kia nhiều cảm xúc tích cực trong mối quan hệ này. Người độc thân khó tìm được người thương vì những tiêu chuẩn đặt ra còn cao.

Giờ vàng điểm đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch, Thần Phật độ trì, quý nhân che chở, 3 con giáp nghênh đón tiền của từ trên trời rơi xuống, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ khá dễ dàng trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được đánh giá cao vào đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch. Người tuổi này gây ấn tượng mạnh với cấp trên vì dũng cảm đứng ra gánh vác công việc. Nếu đang đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh sẽ biết cách kết nối và dẫn dắt tập thể phát triển. Thu nhập khá giúp con giáp này bớt đi gánh nặng tài chính.

Vận trình tình cảm của những người thuộc con giáp này sẽ vô cùng thăng hoa. Tử vi ngày mới đem đến cho người độc thân những mối nhân duyên phù hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần nghe theo sự mách bảo của con tim lẫn lý trí để không bỏ lỡ hạnh phúc cuộc đời mình.

Giờ vàng điểm đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch, Thần Phật độ trì, quý nhân che chở, 3 con giáp nghênh đón tiền của từ trên trời rơi xuống, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ được đánh giá cao vào đúng 9 giờ ngày 22/7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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