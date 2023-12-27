Giáp Thìn 2024: 3 tuổi này thở thôi cũng có tiền, rung đùi tài lộc cũng tự tới

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 18:34

Những tuổi này thời điểm tới giàu có, ngồi không may mắn cũng tìm tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cá tính mạnh mẽ, không khuất phục trước trở ngại khó khăn. Họ đương đầu với cuộc sống bằng trí tuệ của bản thân.

Theo tử vi 2024, tuổi Thìn có cung tài lộc rực rỡ, tiền bạc đổ về túi gấp nhiều lần so với thời gian trước. Họ có thể cân nhắc đầu tư, buôn bán, chắc chắn lợi nhuận dồi dào.

Không chỉ vậy, vận trình tình duyên của tuổi Thìn trong năm này cũng rất tốt đẹp.

Giáp Thìn 2024: 3 tuổi này thở thôi cũng có tiền, rung đùi tài lộc cũng tự tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khổ trước sướng sau, họ thấu hiểu có lao động thì mới có hạnh phúc. Dù vậy, trong năm 2024 này, chỉ ngồi không thôi thì tài lộc, vận may cũng đã tìm đến con giáp này. Đặc biệt là những công việc liên quan đến ký kết, hợp đồng.

Nếu 2023, tuổi Dậu cật lực làm ăn thì 2024 sẽ hưởng thành quả xứng đáng.

Đặc biệt trong tình cảm, người độc thân có nhiều khả năng gặp được người như ý.

 

Tuổi Hợi

Vận thế của tuổi Hợi trong năm Canh Tý 2024 “chói lòa”. Họ tận dụng các mối quan hệ cùng ưu điểm của bản thân mà không ngừng thành công, là bước đệm cho sự nghiệp sau này.

Vận may còn giúp tuổi Hợi có cuộc sống an nhàn, thoải mái, không phải lo lắng gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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