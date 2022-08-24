Gần kề 1/8 âm lịch, 3 con giáp nhanh chóng chuẩn bị đón Thần Tài, quý nhân ghé thăm, lộc lớn rơi như mưa, liên tiếp phát tài, đếm tiền mỏi tay

Chỉ cần bước sang ngày 1/8 âm lịch, những con giáp may mắn này kiếm tiền dễ như trở bàn tay.
- Trong 4 ngày cuối tuần (25/8 - 28/8), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, châu báu ngập nhà, thu nhập tăng cao bạc tỷ, phút chốc có tên trong danh sách đại gia
- Đúng 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), quý nhân sủng ái, 3 con giáp bùng nổ may mắn, công việc làm 1 hưởng 10, tiền tỷ chất đầy trong két, hạnh phúc hưởng sung túc, giàu sang
Tuổi Mão
Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.
Đúng 1/8 âm lịch tới đây, tử vi dự báo rằng người tuổi Mão có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Con giáp này đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Công việc làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay. Đây là thời điểm tuổi Mão ôm tiền thiên hạ về nhà, tài sản không ngừng tăng lên. Bản mệnh có thể hưởng một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn.
Tuổi Thìn
Đúng 1/8 âm lịch, vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Thìn. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ trở nên phát tài. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của Thìn có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ. Tranh thủ lúc Thần Tài đang đứng về phía mình, Thìn có thể mở rộng quy mô.
Có câu xởi lời trời cho. Con giáp này sống phóng khoáng, tiền bạc dư dả hết lại có nên chẳng mấy khi phải đắn đo chuyện tiền nong. Với số tiền có được, Thìn có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích. Nếu đi đúng hướng trong công việc, Thìn còn có thể thăng hoa hơn nữa.
Tuổi Dậu
Dậu sống tích cực từ suy nghĩ đến hành động. Khi phải đối mặt với khó khăn, Dậu sẽ cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Con giáp này là người giỏi giao tiếp nên có không ít quý nhân ở bên cạnh.
Tử vi ngày 1/8 âm lịch tới cho biết, thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Dậu còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Thời gian này Dậu có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo