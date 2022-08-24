Đúng 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), quý nhân sủng ái, 3 con giáp bùng nổ may mắn, công việc làm 1 hưởng 10, tiền tỷ chất đầy trong két, hạnh phúc hưởng sung túc, giàu sang

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 07:00

Cả mặt tài chính lẫn sự nghiệp của 3 con giáp này vô cùng thuận lợi và suôn sẻ bất ngờ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn là những người lầm lì, thích một mình gánh chịu thử thách, gian truân. Dù trong lòng có nhiều phiền muộn, trong công việc có gặp nhiều khó khăn thì họ cũng không thích dựa dẫm hay nhờ vả vào người khác. Nhưng trong 2 ngày cuối tuần này, nhờ vận thế tốt, người tuổi Mão có thể sớm hưởng trái ngọt thành công.

Cụ thể, cuối tuần mang đến nhiều cơ hội mới cho những người tuổi Mão. Với Tam Hợp cục, con giáp này sẽ có thời gian tràn đầy hi vọng. Thậm chí, có thể biến những điều không thể thành có thể. Biến mỗi cơ hội thành một lần thành công. Nếu bạn đang ấp ủ một dự án tâm huyết thì đây cũng là thời điểm lý tưởng để bắt đầu triển khai dự án. Bởi vận may đến từ Tam Hợp cục sẽ thúc đẩy để dự án của bạn nhanh chóng đi vào hoạt động và đạt được những thành tựu nhất định.

Đúng 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), quý nhân sủng ái, 3 con giáp bùng nổ may mắn, công việc làm 1 hưởng 10, tiền tỷ chất đầy trong két, hạnh phúc hưởng sung túc, giàu sang - Ảnh 1
2 ngày cuối tuần này, nhờ vận thế tốt, người tuổi Mão có thể sớm hưởng trái ngọt thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người cần mẫn, siêng năng trong công việc và có trách nhiệm với cuộc sống. Không như những con giáp khác, cuộc sống tuổi Mùi khá gian truân, nhưng họ luôn điềm tĩnh và có niềm tin vào tương lai nên đã từng ngày vượt qua mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Tử vi học có nói, dù thời gian qua tuổi Mùi không gặp được nhiều may mắn nhưng chỉ cần đến cuối tuần này, tuổi Mùi sẽ lấy lại được những gì đã mất. Cụ thể, thời gian này, vận may của tuổi Mùi sẽ thay đổi bất ngờ, những điều mong ước bấy lâu nay bỗng chốc trở thành hiện thực. Không những tuổi Mùi có cơ hội gặp được quý nhân mà còn tìm được cơ hội làm giàu. Cuộc sống tuổi Mùi như bước sang trang mới với tiền tình đầy đủ sung túc.

Đúng 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), quý nhân sủng ái, 3 con giáp bùng nổ may mắn, công việc làm 1 hưởng 10, tiền tỷ chất đầy trong két, hạnh phúc hưởng sung túc, giàu sang - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần này, vận may của tuổi Mùi sẽ thay đổi bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong cuối tuần này, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ.

Mặt khác, cuối tuần này, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Đúng 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), quý nhân sủng ái, 3 con giáp bùng nổ may mắn, công việc làm 1 hưởng 10, tiền tỷ chất đầy trong két, hạnh phúc hưởng sung túc, giàu sang - Ảnh 3
Cuối tuần này, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Những ngày cuối tháng 8, Thần Phật độ trì, 3 con giáp khai sáng vận trình, giàu bất thình lình, tiền đẻ ra tiền, hưởng đời sung túc

Những ngày cuối tháng 8, Thần Phật độ trì, 3 con giáp khai sáng vận trình, giàu bất thình lình, tiền đẻ ra tiền, hưởng đời sung túc

Sắp hết tháng 8, 3 con giáp được hưởng vận may thiên hạ, là gì cũng hanh thông, tiền tài vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 52 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 29 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi