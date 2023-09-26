Đúng tuần đầu tiên tháng 10, 3 con giáp tha hồ hốt tiền trời ban, trả sạch nợ nần, vạn sự hanh thông viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 13:59

3 con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tuần đầu tiên tháng 10 khiến người ngoài ngưỡng mộ, tất cả là nhờ bạn đã cố gắng không ngừng.

Tuổi Thìn

Xin chúc mừng người tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn được điểm danh đầu tiên. Trong tuần đầu tiên tháng 10, mọi việc đều phát triển theo hướng mà Thìn mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, bạn rất sáng tạo và chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và điều này chắc hẳn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo của bạn đấy.

Về phương diện đời sống tình cảm, con giáp tuổi Thìn cũng có nhiều niềm vui, mối quan hệ của bạn có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới. Những lời hứa hẹn cũng có thể giúp bạn cảm thấy tự tin với hướng đi của hai người, dù khó khăn có ập đến thì bạn tin rằng hai người cũng sẽ cùng chung sức giải quyết. Thái Âm cát tinh trợ mệnh khiến nhân duyên của bản mệnh càng thêm phần hanh thông, thuận lợi. 

Đúng tuần đầu tiên tháng 10, 3 con giáp tha hồ hốt tiền trời ban, trả sạch nợ nần, vạn sự hanh thông viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Sang tuần đầu tiên tháng 10, ai xui thì xui, sự chăm chỉ của tuổi Sửu sẽ được trả công xứng đáng.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này nha. Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, không che giấu bất cứ điều gì.

Đúng tuần đầu tiên tháng 10, 3 con giáp tha hồ hốt tiền trời ban, trả sạch nợ nần, vạn sự hanh thông viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Thực Thần dự báo những may mắn đang đến với con giáp tuổi Tị ngày một gần hơn trong tuần đầu tiên tháng 10. Ai đó sẽ đem đến cho bản mệnh nguồn năng lượng dồi dào, đầy sức mạnh, giúp cho bạn có thêm nghị lực và sự tự tin khi dấn thân trải nghiệm. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời mà bạn có được nhé.

Thổ - Hỏa tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bạn thuận lợi hơn bao giờ hết, một số tính toán tuy không ăn khớp nhưng lại tốt hơn cho bạn. Người độc thân lúc này đào hoa rực rỡ, nhiều người hỏi thăm, ngỏ ý muốn hẹn hò.Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bạn đang được cải thiện rõ rệt, bạn đã điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, thói quen mới này được hình thành rất tốt, hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh của bản mệnh.

Đúng tuần đầu tiên tháng 10, 3 con giáp tha hồ hốt tiền trời ban, trả sạch nợ nần, vạn sự hanh thông viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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