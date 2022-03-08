Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thiên Quan chiếu mệnh hung tinh tìm đến, 3 con giáp khó khăn vây quanh, tiểu nhân rình rập… cần tỉnh táo để vượt qua

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 17:17

Chia buồn với 3 con giáp gặp chuyện không vui trong thứ 4 ngày 9/3/2022 này nhé… Hãy hết sức cẩn trọng và cố gắng vượt qua, rồi may mắn sẽ đến

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Tý sẽ phải đối mặt với không ít hung hiểm. Những rắc rối cứ liên tiếp tìm đến đòi hỏi bạn phải luôn tỉnh táo, chớ để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Chưa kể kẻ tiểu nhân còn luôn rình rập xung quanh bạn, chỉ chờ khi bạn lộ ra sơ hở là ngay lập tức tìm cách hạ bệ bạn. Hãy thận trọng trong từng hành động của mình ngay lúc này.

Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thiên Quan chiếu mệnh hung tinh tìm đến, 3 con giáp khó khăn vây quanh, tiểu nhân rình rập… cần tỉnh táo để vượt qua - Ảnh 1
Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Tý sẽ phải đối mặt với không ít hung hiểm. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải quan tâm hơn đến nửa kia của mình nhiều hơn. Sau một thời gian dài xa cách, giữa hai người như có một bức tường ngăn khiến hai trái tim trở nên nguội lạnh hơn. Hãy tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm với người ấy đi nhé.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thương Quan giáng mệnh khiến cho vận trình của người tuổi Thìn trở nên trắc trở hơn nhiều phần. Những rắc rối phát sinh khiến cho kế hoạch đề ra trước đó của bạn gần như sụp đổ. Nếu không tỉnh táo mà hành động sai lầm thì khó có thể tránh được thất bại lần này.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi trở nên lạnh nhạt vì thiếu quan tâm. Đôi bên vì bận rộn với công việc và những sở thích cá nhân mà quên đi sự tồn tại của đối phương. Hãy mau chóng dành sự quan tâm cho người ấy của mình đi nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, sự xuất hiện của Kiếp Tài như một lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ cần phải hết sức bảo vệ túi tiền của mình. Chớ vì cả tin mà để tiền bạc rơi khỏi tay mình. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải tỉnh táo trước những lời dụ dỗ ngon ngọt từ người khác để rồi tham lam liều lĩnh dấn thân. Hậu quả của tất cả những hành động nóng vội này chính là những khoản nợ phải trả trong tương lai.

Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, Thiên Quan chiếu mệnh hung tinh tìm đến, 3 con giáp khó khăn vây quanh, tiểu nhân rình rập… cần tỉnh táo để vượt qua - Ảnh 2
Đúng thứ 4, ngày 9/3/2022, sự xuất hiện của Kiếp Tài như một lời cảnh báo nhắc nhở người tuổi Tỵ cần phải hết sức bảo vệ túi tiền của mình. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cần đề phòng các bệnh liên quan xương khớp, bệnh liên quan đến tỳ vị, mất ngủ, thần kinh suy nhược hay đau đầu. Hãy điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt sao cho điều độ hơn để nâng cao sức khỏe.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Thiên Quan giáng mệnh đúng thứ 4, ngày 2/3/2022, 3 con giáp KHÓ KHĂN MUÔN TRÙNG, tài lộc không thông, tình duyên không vượng, xui xẻo tìm đến

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