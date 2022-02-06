Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp Thiên Quan rình rập, tiểu nhân quấy phá, dính thị phi trong ngày đầu trở lại làm việc

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, người tuổi Tý có thể gặp một vài rắc rối trong các mối quan hệ xã giao của mình. Hãy mềm mỏng hơn trong cách hành xử với mọi người, giữ thái độ khiêm tốn và tránh nói lớn tiếng khi bất đồng quan điểm bạn nhé.

Nhất là trong ngày họa Thiên Quan rình rập, con giáp này có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân ám toán, cứ ngỡ sắp có được thành quả thì cuối cùng lại gặp phải trục trặc, hoặc bị nẫng tay trên, bỏ ra công sức nhưng chẳng được hưởng thành quả.

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, điềm báo tiểu nhân xuất hiện, người tuổi Mão chớ nên lơ là. Đối phương luôn ghen tị với bạn nên ra sức phá hoại, tung tin đồn nhằm cản trở công việc của bạn. Trong ngày, chuyện thị phi bủa vây khiến con giáp này mệt mỏi vô cùng. Để hạn chế những điều không mong muốn đó, bạn cần phải kiểm tra lại công việc của mình trước khi hoàn thành, chớ nên chủ quan mà để xảy ra sai sót.

Chuyện tình yêu đôi lứa của bản mệnh chẳng chút suôn sẻ. Vợ chồng lục đục, tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề thường ngày. Mỗi người một ý, ai cũng có cái lý của riêng mình nên không ai chịu nhường ai, mối quan hệ cứ thế càng thêm căng thẳng.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, người tuổi Tuất nên chú ý kẻo dính họa thị phi. Những lời đồn thổi vô căn cứ bủa vây xung quanh bạn, ban đầu con giáp này đều bỏ ngoài tai nhưng không thể tránh được những tác động tiêu cực của thị phi.

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, người tuổi Tuất nên chú ý kẻo dính họa thị phi. Ảnh minh họa: Internet.

Công việc của bản mệnh vì những lời đồn đoán thất thiệt đó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù không bị thiệt hại quá lớn, nhưng nó cũng có thể sẽ làm lỡ dở những dự định của bạn trong thời gian tới. Lời khuyên là bạn cần chú ý hạn chế chia bè kết phái, tránh buôn chuyện, “hóng hớt” để giảm bớt thị phi.

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