Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp Thiên Quan rình rập, tiểu nhân quấy phá, dính thị phi trong ngày đầu trở lại làm việc

Tâm linh - Tử vi 06/02/2022 12:01

Chia buồn với 3 con giáp gặp nhiều sóng gió trong ngày thứ 2, ngày 7/2/2022.

 

Con giáp tuổi Tý

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, người tuổi Tý có thể gặp một vài rắc rối trong các mối quan hệ xã giao của mình. Hãy mềm mỏng hơn trong cách hành xử với mọi người, giữ thái độ khiêm tốn và tránh nói lớn tiếng khi bất đồng quan điểm bạn nhé.

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp Thiên Quan rình rập, tiểu nhân quấy phá, dính thị phi trong ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 1
Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, người tuổi Tý có thể gặp một vài rắc rối trong các mối quan hệ xã giao của mình. Ảnh minh họa: Internet.

Nhất là trong ngày họa Thiên Quan rình rập, con giáp này có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân ám toán, cứ ngỡ sắp có được thành quả thì cuối cùng lại gặp phải trục trặc, hoặc bị nẫng tay trên, bỏ ra công sức nhưng chẳng được hưởng thành quả.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, điềm báo tiểu nhân xuất hiện, người tuổi Mão chớ nên lơ là. Đối phương luôn ghen tị với bạn nên ra sức phá hoại, tung tin đồn nhằm cản trở công việc của bạn. Trong ngày, chuyện thị phi bủa vây khiến con giáp này mệt mỏi vô cùng. Để hạn chế những điều không mong muốn đó, bạn cần phải kiểm tra lại công việc của mình trước khi hoàn thành, chớ nên chủ quan mà để xảy ra sai sót.

Chuyện tình yêu đôi lứa của bản mệnh chẳng chút suôn sẻ. Vợ chồng lục đục, tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề thường ngày. Mỗi người một ý, ai cũng có cái lý của riêng mình nên không ai chịu nhường ai, mối quan hệ cứ thế càng thêm căng thẳng.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, người tuổi Tuất nên chú ý kẻo dính họa thị phi. Những lời đồn thổi vô căn cứ bủa vây xung quanh bạn, ban đầu con giáp này đều bỏ ngoài tai nhưng không thể tránh được những tác động tiêu cực của thị phi.

Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp Thiên Quan rình rập, tiểu nhân quấy phá, dính thị phi trong ngày đầu trở lại làm việc - Ảnh 2
Đúng thứ 2, ngày 7/2/2022, người tuổi Tuất nên chú ý kẻo dính họa thị phi. Ảnh minh họa: Internet.

Công việc của bản mệnh vì những lời đồn đoán thất thiệt đó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù không bị thiệt hại quá lớn, nhưng nó cũng có thể sẽ làm lỡ dở những dự định của bạn trong thời gian tới. Lời khuyên là bạn cần chú ý hạn chế chia bè kết phái, tránh buôn chuyện, “hóng hớt” để giảm bớt thị phi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 2, ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết), 3 con giáp hao tài tốn của, gặp chuyện buồn phiền nhưng nếu ‘chín bỏ làm mười’ thì mọi việc sẽ qua

Đúng thứ 2, ngày 1/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết), 3 con giáp hao tài tốn của, gặp chuyện buồn phiền nhưng nếu ‘chín bỏ làm mười’ thì mọi việc sẽ qua

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 tức ngày mùng 1 Tết 3 con giáp này sẽ gặp một số chuyện buồn phiền, nhưng nếu chịu mở lòng thì mọi việc sẽ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp thứ 2 tử vi con giáp 2022 tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 28 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 34 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót